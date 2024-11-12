特朗普當選美國總統有玄機！九運不是旺中女嗎？為甚麼他今年生肖逢沖，仍入主白宮？遇襲應血光之災反而有利？未來幾年施政暢順、行大運？

難道是九運敵不過狗運？

九運旺中女，有入以為賀錦麗有機會入主白宮。而特朗普屬狗（戍），今年是龍（辰）年，辰戍沖，有人認為不利競選。

如今，攪完一場「大龍鳳」。選前民調有些顯示賀錦麗些微領先，結果輸了一大截。

我恭賀好意先生貼中，他篤定地說：

「好簡單，古人講龍飛鳳舞」，無提「鳳舞龍飛」，唔會乾坤混亂、上下不分，老特屬狗有Ｄ好運氣。」

今年九月，好意先生已預測特朗普會贏，論據是：

（一）今年立春八字缺金，賀錦麗的姓名，賀中藏「貝」，即是錢；錦字金旁，都屬金，所以爆了出來、搶了風頭，但只是放一輪煙花，便歸沉寂。

（二）特朗普龍年雖是生肖逢沖，但已經歷了一次中伏、一次幾乎遇襲，應了驚恐和血光之災。中搶那次更危險，子彈差點就穿過他的腦袋。好意先生認為龍年反而有利老特，因為龍屬乾，利男性。所以會贏。

特朗普雖然當選了，但還要面對不少官非訴訟，他會穿著橙色囚衣在監倉直播執政情景嗎？不會。因為從其八字用神來看，他正在行運。

他目前涉及四宗刑事官司，包括兩宗聯邦案件，即干預2020年大選案、和「密件門」案（他被指控不當處理涉密文件）。在州法院的層次，他被控干預佐治亞洲2020年大選。還有香艷的「封口費」案，傳他於2006年與色情電影女演員Stormy Daniels有染，而他的私人律師米高．科恩在2016年美國總統選舉前和她簽了保密協議，以130,000美元作「封口費」，科恩本來不認，但一個月後便公開承認了。特朗普最初否認知道這項交易，但約一周後，其新律師朱利安尼又表示這筆費用已在競選費用中報銷，即這醜聞同時引發了道德和法律爭議，涉及有關支出是否違反了聯邦競選財務法。

現時特朗普當選了，有關他的指控，無論定了罪與否，都會面臨挑戰，每天都有新發展，但他應該安全脫身的。

一位我很敬佩的子平高人推算過他的八字（都係靠估，因為時辰是猜的），用神為木火土，今年甲辰，屬木土，所以他重返白宮應無懸念，2025是乙已年，為木火年，2026丙午年，一柱是火，2027年屬丁未，火土年，這幾年內特朗普施政會通行無阻，可以盡情發揮。我們且看這渾身是火的狂龍如何呼風喚雨，反轉世界！