  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/11/2024

太古坊糖廠街市集回歸！20間人氣美食︰焙茶麻糬蛋撻／開心果鬆餅／抹茶曲奇 邊間米芝蓮比登推介食店有攤位？新增迷你Golf體驗、戶外野餐音樂會 即睇7大限定必食推介

#麥當勞 #打卡熱點 #美食 #本地遊 #免費 #米芝蓮 #音樂會 #市集 #太古坊糖廠街市集 #太古坊 #鰂魚涌
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 太古坊糖廠街市集

　　太古坊糖廠街市集於11 月 16 至 24 日回歸，大家今個周末或下星期 Lunchtime、放工又多個地方去啦！今年一連九日的市集以「互動交際、有趣玩味、全新探索」為主題，有多個本地人氣美食攤位，更有全港首個結合室內外的迷你高爾夫球體驗，而麥當勞 x 糖廠街市集戶外野餐音樂會還有Jay Fung 馮允謙、Dear Jane樂隊、Yan Ting 周殷廷演出，市集免費入場，即睇有咩好食好玩推介！

 

 

七大糖廠街市集限定菜式

 

　　太古坊糖廠街市集一如既往以本地美食和飲料作為市集的賣點，今年更引進超過20間人氣美食品牌，包括榮獲米芝蓮比登推介獎的兩姊妹涼皮有限公司、Soho Bánh Mì越南美食、日本咖哩店 Caligari、意大利雪糕吧 Snack Baby Gelato、人氣烘焙店 Jackson's Scone以及大安茶氷廳等，品牌亦推出糖廠街市集限定菜式。

 

1. 焙茶黑糖麻糬蛋撻

 

　　大安茶氷廳售賣招牌啡立刻、港式檸茶曲奇、自家製的蛋撻、菠蘿包和特色飲品聞名，今次於市集推出限定焙茶黑糖麻糬蛋撻，味道創新。

 

市集限定菜式：焙茶黑糖麻糬蛋撻。

 

2. 醉香鴨舌配搭麻辣油

 

　　兩姊妹涼⽪有限公司在2023年及2024連續獲得⾹港⽶芝連必比登推介。經典菜式包括有招牌兩姊妹涼皮、黑糖桂花冰粉蜜及嗆辣蓮藕丁。糖廠街市集推限定菜式：醉香鴨舌配搭麻辣油。

 

嗆辣蓮藕丁。

限定菜式醉香鴨舌配搭麻辣油。

 

3. 崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵

 

　　要飽肚咩？推介家傳餃子於糖廠街市集限定菜式崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵及牛肉清湯，牛味濃郁配辣醬油一絕。

 

崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵及牛肉清湯。

 

4. 小山園抹茶白朱古力果仁曲奇

 

　　抹茶控必試烘焙店 Jackson's Scone市集限定甜品小山園抹茶白朱古力果仁曲奇，另外椰汁芋頭紫米露及特濃開心果和港式奶茶口味鬆餅，亦好受歡迎。

 

市集限定甜品：小山園抹茶白朱古力果仁曲奇

 

5. 限定口味Gelato

 

　　市集吃雪糕感覺特別滋味！意大利雪糕吧 Snack Baby Gelato 的自家製雪糕味道多元化，包括花生醬脆脆、薄荷牛奶朱古力、抹茶白朱古力和 Aperol Spritz 等口味，雪糕吧更於市集推出限定口味粉紅芥末青檸。

 

Snack Baby Gelato糖廠街市集限定甜品：粉紅芥末青檸意式雪糕。

 

6. 日本獲獎咖喱飯

 

　　日本咖喱專門店Caligari以兩款招牌咖喱滿足不同人的味蕾，包括元祖椰汁咖哩和特級香料咖喱，可搭配豬排或和和牛可樂餅等配料，另外提供季節限定菜式。香腸拼盤配芥辣和柚子胡椒醬為糖廠街市集限定菜式。

 

 

7. 每日限量越南法包

 

　　主打越南街頭美食的 Soho Bánh Mì售賣四種不同味道的法包，包括豬肉、雞肉、魚柳及素食牛油果，還有米粉沙拉、每日特別菜式、牛肉燉菜、雞肉糯米飯、烤豬肉米粉沙拉等等春捲和米紙捲。

 

糖廠街市集限定菜式越南春卷。

 

下一頁：市集有個迷你高爾夫球場

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#麥當勞 #打卡熱點 #美食 #本地遊 #免費 #米芝蓮 #音樂會 #市集 #太古坊糖廠街市集 #太古坊 #鰂魚涌
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普的工作表

12/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk