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12/11/2024

【FOCUS】幣圈歷史總押韻，暴瀉線索「金」中尋

#加密貨幣 #比特幣 #特朗普 #特斯拉 #ETF #馬斯克 #期權交易 #金價 #巴菲特
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　　從1.9萬美元站上2萬美元，用了1105天；從7.5萬美元站上8.9萬美元，僅用6天－－如此瘋狂，唯有比特幣。受惠「特朗普交易」的，還有特斯拉、幣圈股、加密貨幣ETF……就連「迷因股」GameStop也雞犬飛升。當期權交易員押注比特幣年底前衝上10萬美元，歷史仍不會改變押韻。

 

比特幣勢如破竹，ETF同勁升

 

　　「狂人」回歸，市場亦瘋狂。開票日（6日）當天，春江鴨式企上7.5萬美元新高的比特幣，周二（12日）刷新89604美元歷史紀錄，短短一個月飛升40%；有過之而無不及的則是特斯拉，自開票日以來五連升狂飆44%。

 

【FOCUS】幣圈歷史總押韻，暴瀉線索「金」中尋

比特幣短短一個月飛升40%，大有「衝上月球」之勢。

 

　　比特幣、特斯拉聯袂上漲，原因不難理解，前者獲特朗普在比特幣年度會議（Bitcoin 2024 Conference）上，明言要令美國成為「地球的加密之都（crypto capital of the planet ）」和「世界的比特幣超級大國（bitcoin superpower of the world）」；後者執行長馬斯克，是特朗普今次勝選的頭號功臣。

 

　　「錯失恐懼（FOMO）」蔓延之下，不單比特幣價格單日連破8.3萬、8.4萬、8.5萬、8.6萬、8.7萬、8.8萬、8.9萬關口，錄史上最大單日升幅；全球最大現貨比特幣ETF、貝萊德旗下IBIT亦勁升13%，成交量高逾42億美元，資產淨值一度超越全球黃金ETF第二把交椅的IAU。

 

期權押注年底上望10萬美元

 

　　與此同時，幣圈股Coinbase、MicroStrategy雙雙刷新歷史新高，後者股價單日飆升25%，更帶動2倍槓桿ETF Long MSTR Daily Target（MSTU）上市僅兩個多月的爆升440%。

 

　　潑天的富貴從天而降，投資者除了蜂湧買入比特幣ETF，芝商所　(CME) 的比特幣期貨未平倉合約同急增，有12月27日到期的看漲期權顯示，交易者押注屆時比特幣將上望10萬美元，甚至有市場人士預測明年底見15萬美元。

 

跌勢來更快，時點關注金價

 

　　所謂「歷史不會重複，但會押韻」，比特幣飆升-暴瀉-再新高的劇本，過去逾十年不斷輪回，以最近一次回調計，從3月的7.3萬美元樓上回吐至5月的5萬美元以下（跌幅33%），再上一次是從2021年11月的接近6.9萬美元回吐至2022年11月的1.5萬美元（跌幅78%）。

 

【FOCUS】幣圈歷史總押韻，暴瀉線索「金」中尋

比特幣飆升-暴瀉-再新高的劇本，過去逾十年不斷輪回。


　　儘管每一次暴瀉似乎都在醞釀下一次新高，但跌勢無一例外比升勢來得更快。以上一次（2021年2月8日）單日飆升逾7500美元看，隨後4月開啟回調，短短兩個月價格腰斬，可謂玩得就是心跳。

 

　　那麼，這一波持續已近250天的升浪何時掉頭？一大指標即是近日陷入頹勢的黃金。從10月底2800美元歷史新高節節跌至2600美元，不排除續下探2350美元。不過，當「奧馬哈先知」巴菲特正坐擁創紀錄的現金，一旦美股與黃金資產輪動的齒輪開始轉動，金價重新起飛，輪動的下一拼圖比特幣，暴瀉恐不日而至。

撰文:金子安

 

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