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12/11/2024

銷售攻略 │ 只剩有限時間怎能追到目標？Steve Jobs 90天拯救蘋果故事給銷售新手的3大啟發

#職場人語 #銷售 #銷售策略 #技能增值 #營銷 #管理學 #銷售新手 #Steve Jobs #蘋果 #喬布斯 #史蒂夫喬布斯
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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　銷售新手們，距離2024 年的年底，還剩不到60天，很多人想在這個時候放棄，明年再繼續努力。然而今天筆者想分享一下一個經典的商業案例，告訴大家其實就算時間很短，困難再大，都是有可能性的。

 

　　想像一下：你只有90天的時間來挽救一間瀕臨破產的公司。這壓力大得足以讓人心跳加速，對吧？但事實上，在1997年，史蒂夫喬布斯（Steve Jobs）回到蘋果公司時，這正是他的處境。而他不僅成功了，還讓蘋果成為後來全球最有價值的公司之一。那麼，喬布斯是怎樣做到的？他做了哪些關鍵的事情？對於你手上的銷售目標又有甚麼啟發呢？

 

1. 簡化流程：勇敢剷除不必要的負擔

 

　　當喬布斯回到蘋果時，公司的產品線複雜得像個大迷宮。他發現，蘋果的資源和人手分散在太多的產品上，結果每個產品都做得不夠好。喬布斯大刀闊斧地削減了70%的產品計劃，專注於少數幾個真正有潛力的核心產品。

 

對於銷售新手來說，這是一個重要的教訓：不要甚麼都抓，專注於最能賺錢的機會。

 

　　有時候，我們會被太多的客戶跟進，龐雜的工作流程淹沒，結果反而變得效率低。與其散漫地追逐每一個可能的客戶，不如花時間分析哪些客戶或哪些產品線最有潛力，然後集中資源去深耕這部分市場。把你剩餘的四十多天，全部的焦點放在最有潛力和最快速成交的客人身上。

 

2. 尋找協助：不怕借力，關鍵時刻要懂得尋求支援

 

　　喬布斯的另一個關鍵舉措就是尋找外部的支持。在當時，蘋果的財務狀況岌岌可危。為了挽救公司，他與微軟達成了合作協議，微軟向蘋果投資了1.5億美元。這筆資金不僅幫助蘋果渡過了財務難關，還改善了蘋果與微軟之間的關係，穩定了市場對蘋果的信心。

 

對於銷售新手來說，這一點同樣重要：別害怕尋求幫助，借力才能事半功倍。

 

　　有時候，我們會覺得自己必須獨自面對所有挑戰，尤其是在壓力大的時候。然而，銷售是一項團隊運動。在時間有限的情況下，你需要尋找一切可以幫到你的資源，無論是來自你的同事、上司，還是外部的合作夥伴。

 

　　有哪些必須做的服務營運，你是否可以找到人幫忙處理？有哪些事是可以讓秘書或行政人員執行？你是否有跟家人朋友說要求支持體諒，在這段時間需要專注專心，希望他們幫忙分擔一下家務上的事？

 

3. 專注能賺錢的行動：把資源集中在最有效的地方

 

　　喬布斯削減了大量無效的產品計劃，並將資源集中在少數幾個核心產品上，例如iMac。這一策略讓蘋果能夠將有限的資源用在刀刃上，最終推出的iMac成為了市場的爆款，成功幫助蘋果扭虧為盈。

 

對於銷售新手來說，這就是所謂的「聚焦原則」：把你的時間和精力放在那些最有可能帶來回報的行動上。

 

　　在銷售過程中，你可能會面臨無數的任務和挑戰，但在時間緊迫的情況下，你需要問自己：哪些行動能最直接地影響我的銷售業績？是打更多的冷電話？還是跟進那些已經接近成交的客戶？專注於這些能直接帶來收入的行動，才能讓你在有限時間內達到目標。

 

　　每天早上，列出你今天要完成的三件最重要的事情，這些事情應該是與業績直接相關的。然後，無論其他事情多麼吸引你的注意力，都要優先完成這三件事。這樣，你的工作效率會大大提高，目標也會更容易達成。

 

結語

 

　　當你只剩有限的時間去追趕目標時，壓力是無可避免的。但史蒂夫喬布斯的成功故事告訴我們，只要你能夠簡化流程、尋求協助、集中精力在最有效的行動上，並保持積極的心態，目標並非遙不可及。

 

　　記住，銷售不是一場馬拉松，而是一場短跑。在時間緊迫的情況下，學會優先處理那些最能賺錢的事情，並且不忘尋求幫助、保持專業形象。這樣，你不僅能追到目標，還能在這過程中學到寶貴的經驗，為下一次的挑戰做好準備。

 

　　最後，當你覺得壓力大得無法呼吸時，別忘了喬布斯的故事——如果他能在90天內拯救蘋果，你也完全能在有限的時間內追到你的銷售目標！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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