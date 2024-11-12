「船記」搬新舖 推秋冬限定菜式！必食生拆蟹粉豆腐、枝竹羊腩煲、生炒臘味糯米飯

連續兩年獲得米芝蓮必比登推介的「船記」，2021開業以來一直人氣高企，午市供應每日新鮮製造的點心，晚市則主打燒味和經典手工粵菜，招牌菜是「和哥叉燒」，半肥瘦加燶邊，十分juicy，而且CP值非常高，一碟6大件都只是$98，吃過的人都讚不絕口，不少更即時encore多一碟！除了叉燒，船記還有很多必吃的美食，例如「手剁馬友鹹魚煎肉餅」、「當紅脆皮炸子雞」、「船記頂肺湯」等等，最近更推出多款秋冬限定的新菜式，建議大家盡早訂枱訂餸！

提到秋冬時令美食，大家應該會即時聯想到大閘蟹及羊腩煲，船記由即日起至12月20日，將會供應一系列全新的單點菜式，當中包括「生拆蟹粉豆腐」及「枝竹羊腩煲」，前者用上兩至三隻大閘蟹，每日用人手新鮮拆成蟹粉（約三両），再加入湯頭、鮮薑和蟹醋炒製，配上嫩滑的豆腐，啖啖都充滿鮮味。而「枝竹羊腩煲」，選用肉瘦味濃的山東黑草羊，先炸至金黃，再以紅腐乳醬、柱侯醬及南乳調配成的秘製醬汁炆煮半小時至軟腍，再配以炸支竹、冬筍、北菇及馬蹄，滋補暖身又美味。

「生拆蟹粉豆腐」（$288），每日用人手新鮮拆大閘蟹，再加入湯頭、鮮薑和蟹醋炒製蟹粉。

堪稱煲仔三寶之一的「枝竹羊腩煲」（$588），是不少香港人最販愛的冬天美食。

每年10月底至2月都是馬友當造的季節，此時的魚肉鮮美細嫩，油脂豐富，因此船記特別以最簡單的方式去烹調「鹽焗鮮馬友」，上枱時會淋上玫瑰露酒，魚香、鹽香加上芳醇酒香，味道充滿層次。其餘的秋冬限定新菜式，還有「臘味炒年糕」、「黑椒香煎牛肋骨」、「大澳蝦膏蝦乾蒸腩肉」、「玻璃肉銀蘿燜煎蛋」、「生炒臘味糯米飯」及「金蒜中蝦龍躉腩蒸飯」，建設不要只約三兩知己，要約夠一圍枱，才能夠試多幾款新菜式。

「生炒臘味糯米飯」（$168），糯米於浸泡一夜後，混合經爆香的蝦乾、臘味、香菇等配料同炒，粒粒分明的香韌軟糯口，賣相漂亮，很適合打卡。

「黑椒香煎牛肋骨」（$228），嚴選原條安格斯牛肋骨，先煎香至金黃酥脆，再混合黑椒、牛油、芹菜、洋葱及紅蘿蔔燉3小時，香濃入味。

「臘味炒年糕」（$138），先炒把廣東臘味炒香，再搭配軟糯的韓國年糕炆至乾身，香濃惹味。

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