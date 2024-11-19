智慧城市︱新加坡如何為城市降温？風向研究抗酷熱天氣新出路？風向走廊引導自然鮮風、減少熱島效應通風又節能！可持續降温方案香港值得參考嗎？

全球氣温持續上升，世界多地的高温屢破記錄。世界氣象組織（WMO）最新報告預測，在未来5年，全球年均温度暫時很大機會較工業化前水平高出1.5°C，即逼近《巴黎協定》所設定全球應對氣候變化的指標。

酷熱天氣加劇氣候變化，除了影響人類健康，還會破壞地球生態，對全球的經濟民生帶來重大沖擊，如何降溫已成為全球貼身的大問題，新加坡對此積極部署。當地在2017年推出國家資助的重點研究項目「新加坡降溫計劃」，另投以億元支援研究城市可持續發展策略，致力進行城市降溫研究，而且成效顯著。今年便榮獲Esri年度「地理資訊系統應用特別成就獎」，可說是把科研融合創新地理空間技術應用的成功例子。

該獲獎項目為裕廊港（Jurong Port）的「ePlanner綜合3D記錄系統」，讓用戶能以一站式方案使用數據驅動城市規劃和設計功能，方便整個規劃工作流程。透過地理資訊系統（GIS），把現有的二維（2D）記錄與建築物、樹木和道路的三維（3D）資訊整合，並連結3D點雲（Point Clouds）、建築訊息模擬（BIM）和多種城市實時數據等。

當地把關鍵資訊一併綜合到以GIS為核心的平台，方便來自不同政府部門的人員閱覽，並應用到各個機構項目，全面提升效率。

項目規劃重點之一，是以可持續方式應對酷熱天氣，特別是考慮到風速流動。當地政府與新加坡國立大學（NUS）設計與環境學院合作，研究城市形態及不同建築類型如何更有效引導自然鮮風。研究員把收集到的地區數據，包括溫度、濕度和風向等反覆運算和比較，以此確定建築排列和高度、主要幹道等，如何配合不同季節的風向，務求盡量把鮮風引導到行人路及建築物之間，減少熱島效應，做到既通風又節能。

例如在裕廊湖區（Jurong Lake District）的規劃便進行了風向分析，比較不同風向走廊（wind corridor）的效果：同樣是吹東北風，暢通無阻的風廊，比起有被阻擋的設計，風速會強32%；一條垂直風廊的風速會較彎曲的高30%。

NUS的學者指出，室外溫度每降低一度，建築物的製冷能源便可節省5%。因此，除政府項目外，當地愈來愈多地產發展商也在項目開發前作風向研究，把環保和可持續的元素嵌入設計中。這次新加坡政府獲獎，運用尖端的GIS科技作數據為本的決策，不單提升效率，也為居民切實改善生活，大大提升新加坡的競爭力。

香港近年的天氣平均也較往常炎熱，而且全年酷熱日數也明顯增多，即使已到十月仍是酷熱依然。天文台今年便在十月十九日發出酷熱天氣警告，是1884年以來，全年最遲發出酷熱天氣的一天。高温之下，住在劏房的20多萬居民肯定苦不堪言。我期望各界能夠加強合作，善用科技研究出可持續降温方案，用智慧為城市降温之餘，還可改善市民的生活質素。