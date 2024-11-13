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13/11/2024

投資心態隨年變化

#退休 #理財 #我要退休 #投資 #增長股 #收息股 #退休錦囊 #理財智慧
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　前次本欄的標題是《股市大時代又如何？》，我的潛台詞其實是，對於退休人士來說，即使股市大升，也不應該令你產生漣漪，手痕痕走去炒股的。

 

　　一來，退休人士的持股，應該以收息股為主，大時代對這些股票起不了多大作用，有時還可能逆市下跌；二來，即使真的入市，也只能小注怡情，就像退休後打衛生麻雀一樣，志在聯誼，或者訓練腦袋而已。

 

　　不過，我身邊有些計劃退休或已退休的朋友，總喜歡在股市狂潮時轉換自己的投資組合，目標當然是想賺多些。但其實，這種觀念並不正確，因此，我想和大家分享一下我在退休前後，投資部署的做法。

 

　　作為退休投資的部署，我喜歡用50歲作一條分界線。50歲前，我們的投資可以進取些，目標當然是想為勞力賺回來的錢增值，即俗稱的「錢搵錢」。如果是買股票的，當然以增長股為主。

 

隨著年紀漸長，實在難以承受股價狂升驟跌，所以宜調整投資組合。(Shutterstock)

 

　　簡單的例子莫過於幾年前買港股的騰訊(00700)，又或者現在買美股的Nvidia(NVDA)，因為這些高增長股絕對可以令你的資產在短時間內增值好幾成，甚至翻倍。

 

　　但買這些高增長股，要真正賺錢也不是話咁易。如果你能夠在2021年科技股高潮，或者騰訊升至700元時沽貨離場，這當然可以賺很多。但實際上，能做到的人不會太多。如果錯過了2021年的高位，而又一直持有至今，回報（甚至倒輸？）已經大打折扣了。

 

　　同樣地，今時仍然只升不跌的Nvidia也總會有一天見頂的，只不過，沒有人知道是何時罷了！

 

　　雖然買增長股並不容易，但我自己也曾經身體力行去嘗試，成績尚算可以，但隨著年紀漸長，大約就是50歲前後，我的投資心態確實出現了變化。有人形容，因為年紀大了，心血少了，所以不能應付「狂升驟跌」的激烈場面，因此，幾年前我開始調整我的組合。當時我曾經在本欄透露過，我和太太各自管理一個股票組合，初期是由我負責買增長股，太太則負責一些收息股。但後來隨著年紀漸長，我對於買大上大落的增長股已經有點抗拒，於是，我們開始調換崗位。

 

　　我也是由這時開始，收集我推介的幾隻退休收息股。換句話說，我的收息股組合是在前幾年港股低潮時建立的。現在回看，成績還算可以！除了資產增值了一成多之外，也收了4至5年的股息，平均息率也有6厘左右，我自己是很滿意的。

 

　　相反地，我太太經營的增長股，表現就差強人意。我要強調，我們也不是採取炒出炒入的那種策略，而是持有一些優質股作中線持有，但由於中港股市連跌4年（今年或可以止跌回升），我們的組合也難逃厄運。

 

　　某程度上，我已經完成退休後的收息股組合，但當到了退休後，我還會否買股票？下次再和大家分享。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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