澳門勁chill戶外咖啡灣成啡迷聚腳地

在澳門，大街小巷咖啡店無數；如果你也是啡迷，推介你到近期大熱的「咖啡灣」坐一坐。位於葡京人的H853 Fun Factory 娛樂廠，聚了四間相連的咖啡店，包括Moss Coffee House 、Cotiz 、Rethink以及 Momokawa，均是澳門人氣咖啡品牌，啡迷在這兒當真不愁沒有選擇；舒適的戶外空間，道旁更可泊車，加上寵物friendly ，成了假日勁chill的歎啡聖地。



位於葡京人的咖啡灣，最適合秋日來chill一下。



竉物友善的咖啡灣，不少顧客都帶埋狗狗來歎啡。



除了室外空間，店內亦設有小量座位。



通過懷舊感十足的853 Fun Factory 娛樂廠這走道，便是MOMOKAWA 百川珈琲所在。

在多間店中，我選了剛開業數月的Momokawa；認識他們，始於2022年底，於祐漢區開業的第一家店，該店的日系黑白灰簡約風，以及人氣啡品「峯」 The Peak和The Mountain山系蛋糕，都是當時的打卡熱選。短短兩年，他們的分店竟已開到第4間，就連歌手林宥嘉因演唱會早前到澳門，亦品賞了Momokawa的咖啡掛耳包，更在ig story 貼圖。



單看造型，不難想像，飲品「峯」The Peak 名字的由來，便是出自頂端山狀幼滑的鮮奶油，以濃縮咖啡混上兩種朱古力粉，再加入鮮奶油作基底。（59葡幣）



山系蛋糕The Mountain （46葡幣）



手作軟心曲奇 （28葡幣）



日式半熟軟心芝士蛋糕，採用法國品牌Kiri 的cream cheese ，酸度不會太強，重奶香 （46葡幣）

出現在台灣歌手林宥嘉ig story貼圖的掛耳包。

店主之一阿Sam，才三十出頭，兩年間連開4間分店，可說殊不簡單，能有此成績，當然得全身投入；每天一早九點左右，由每間店的補貨、巡舖、店員培訓、到新品研發等，均親力親為，就算關店之後，等著他的，還有漫長的烘豆工作，因為店舖增加，咖啡豆的需求不少，加上公司亦為澳門不少咖啡店供貨，有時候會一直忙到凌晨兩三點才休息。

阿Sam稱：「對於咖啡的熱愛，哥哥的影響不少，最初是跟著他做咖啡豆烘焙，偶爾在市集擺攤，慢慢累積了對咖啡的認識；其實我個人性格比較懶，都冇諗過會從事辛勞的餐飲業，但因自己都喜歡F&B，又剛好另一位店主是做開餐飲的，當中所需的人脈和經驗，都提供不少助力。」於是，便有了第一間MOMOKAWA 百川珈琲的誕生。

來這裏必試兩款葡京人店限定的特調，首先是店內打卡度甚高的「雪玉拿鐵」，阿Sam話：「當中的靈感緣自在成都旅行時，於當地飲過一杯茶品，茶上面加有圓型的奶泡，覺得幾得意，便將這意念加諸咖啡之上，變成一杯底層是米奶拿鐵，上面放上以米奶打成、外型有如雪球的泡泡，再撒上玄米茶碎，不單造型特別，更加是口感和層次的加乘。」

他續稱：「米奶和咖啡出奇地夾，我亦曾試採用豆奶或者燕麥奶，始終覺得米奶的淡淡米香較突出；頂層的玄米除豐富了口感和米香，亦更能配合品牌的日系風和調性。」



打卡度甚高的「雪玉拿鐵」 Yukidama Latte，米奶打起的綿滑泡沫滲出淡淡米香。 （46葡幣）



到訪當天，不斷看到手拿「雪玉拿鐵」 打卡的女士，可見受歡迎程度甚高。

至於另一款葡京人店限定的「椿 」，「採用埃塞俄比亞的咖啡豆，烘得比較淺，帶蘋果及花香的甜味，對應亦加入了蘋果、雪梨汁、山茶花花水，以及毛尖茶葉，飲的時候會先聞到花香，之後嘗到有蘋果、雪梨的甜，最後帶少少茶和咖啡的回甘。」



貫徹品牌的日系風，「椿」 Aki Tsubaki ，無論是名字或是當中的成分，都採用了日本常見的山茶花。 （53葡幣）

阿Sam話：「有時候客人選咖啡的口味都講心情的，例如平日上班會選較提神的，但到了假日想chill啲，便會揀偏花果香或者特別少少，不同風味的特調。」當然打卡度高的會有助帶動客源，以及加深顧客對品牌的辨識度，卻可能傾向一次性消費，精品咖啡吸睛度相對可能較低，但如對產品滿意的話，成為返頭客的機會卻較高。

在咖啡圈打滾多年，一杯讓啡迷愛不釋手的咖啡，究竟又為阿 Sam 帶來甚麼呢？

金錢？「 唔⋯⋯錢其實係未搵到嘅，因為店舖暫時仍然是上升期，就算有盈利都用以投入新設備、新項目的資金，又或者是培訓人手的成本。」

成功感呢？「咁都有嘅，見到自己的品牌不斷發展，能夠做出成績，亦開始多人認識，自然係開心啦！但最大得著是看待事物的角度有所不同，學會如何經營一間咖啡店，由資源的分配到人材管理，很多前期準備包括產品研發、店面清潔、貨物盤點等等，不單是沖好一杯靚啡咁簡單，而是環環相扣；我經常同員工講，除了做好一杯咖啡，還必須將以上各環節都做好，只有咁，顧客才會覺得在店內飲到的是一杯好咖啡。」



阿Sam一有時間便會和店員一起開拓新品研發。



經營咖啡店之後，讓阿Sam明白到，並非只沖好一杯咖啡那麼簡單。

Info ：

MOMOKAWA 百川珈琲

地址： 11:30AM-7:30PM

訂座電話：853-62838808

營業時間：H853 Fun Factory 娛樂廠R08號舖