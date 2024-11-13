地方化債只為慳大耳窿息

有老友投訴中央政府救市不力，沒有及時化債10萬億，只是6萬億，到喉唔到肺，令到投資者沒有信心，所以中港股市繼續下跌，如果化債是10萬億，相信股市會大升。

老友投訴，令我想起小時候在澳門，有一個長輩的兒子在賭場輸了錢，欠下一筆大耳窿數，長輩兒子以及友人叫長輩攞10萬元出嚟還債。老實說，長輩知道欠債還錢天經地義，並沒有打算唔還，不過先要了解債務情況，最後只還了6萬元。長輩兒子及友人話到喉唔到肺，不如唔還。長輩頂住條氣，替個仔還完大耳窿數仲俾人話唔啱。

中央政府精準化解地方債務問題，5年可慳6000億利息支出。(Shutterstock)

長輩向其他人解釋，在替兒子還錢之前睇過盤數，知道兒子只欠了6萬元利息很高的大耳窿債，於是替兒子將那筆數轉去銀行貸款，慳番不少利息，無謂益大耳窿。而兒子及其友人叫長輩將10萬元轉去銀行，當中預留4萬元日後作搏殺之用，現在只是還債，沒有多餘錢可以再搏殺，長輩兒子及其友人非常不滿意。長輩話自己吃力不討好。

近日傳聞中央政府發債10萬億刺激經濟，股市大升，最後只是化債6萬億，投資者不滿意，令到股市大跌。不過大家細心想下，如果中央政府輕易發債10萬億來解決問題，而事實上問題並沒有解決，在過度投資之下，債務問題很快又會再次出現，在小心計算之下，中央政府化地方債務6萬億，5年可以慳6000億，點講都係好事，唔使孭住條大耳窿數。至於中央會不會繼續發債，我相信是要睇地區性，表現好的地方政府相信會得到中央政府支持，唔會一視同仁，亂咁化債。