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13/11/2024

聖誕好去處2024｜Sanrio 3大人氣角色聖誕打卡 毛茸茸PC狗、布甸狗、LTS超好摸！7米高巨型Fluffy音樂盒聖誕樹＋兩大互動區 精品自動售賣機有咩賣？

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Text: Eunice Chow Photo: MOSTown新港城中心

　　今個聖誕，Sanrio characters 3大人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars將首次化身為音樂家閃亮登場，成為MOSTown新港城中心聖誕布置的主角，與你探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區。大家影相之餘仲可以摸毛茸茸質地，好有冬日溫暖感。商場更設有3 大角色精品自動售賣機，Fans可選購多款主題商品！

 

 

　　全場最矚目一定係7米高「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」，聖誕樹上掛滿彩色毛茸茸線球及閃亮音符，3大角色為音樂盒的巨型發條注入神奇魔法，每15分鐘七彩琴鍵便會隨旋律閃耀。

 

 

　　走入音樂盒聖誕樹內是「簇織樂章藝術展」，展出由台灣織品藝術家Eric及插畫家Hannah 匠心創作，以冬日交響曲為主題，共3幅各高1.3米及闊2米的簇織畫作，將音樂家Pochacco、Pompompurin和Little Twin Stars以毛茸茸織品畫作形態呈現大家眼前。

 

3幅作品將於展覽活動後捐贈予香港失明人協進會作慈善義賣用途。

 

 

　　粉紅色主調的「Little Twin Stars星光演奏廳」好夢幻呀！Little Twin Stars的KIKI 和LALA已準備好為大家獻上動人豎琴演奏，粉絲準備好被粉色毛茸茸環繞的演奏廳打卡未？

 

 

下一頁：Pompompurin及Pochacco 2大聖誕玩樂區

 

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