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13/11/2024

APEC主辦方秘魯，其錢凱港在中美激鬥下惹關注

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　一年一度的亞太經濟合作會議(APEC)今年再度在秘魯舉行，不過，最惹大家關注的，還是由中資企業中遠海運獨資的秘魯錢凱港，中國國家主席習近平借出席會議之便，親自主持該港口落成的揭幕禮。正當中美兩國乃是APEC最重要的成員國，而美國又正要全方位打壓中國之際，眼看著中國取得錢凱港，在拉美地緣布局上向前邁上重要的一步，自然非常不是味兒。

 

秘魯警務人員在APEC會場嚴陣以待 (AP)

 

　　要知道，美國視拉美為其後院，中國在她的後院大力建構「一帶一路」戰略位置，便立刻以威脅美國地緣安全為由，勸喻有關南美國家尋找較安全的替代方案。早前美軍上將勞拉．理查德森接受英國《金融時報》採訪時便表示，她擔憂恰好位於全球商業戰略地點或海上交通要道附近的錢凱港，將成為中國軍艦停靠的港口，提高美國與拉美的安全風險。

 

　　勞拉又建議美國的盟友們，有需要向拉美各國提供具有商業吸引力的「替代方案」，以對抗中國在拉美地區日益增強的影響力。事實上，年前向右轉的阿根廷，率先吸納美國的建議，除了拒絕中方邀請加入金磚組織外，又放棄中方在里奧格蘭德河沿岸修建港口的計劃，改為選擇美國牽頭的相關項目。

 

由中資企業中遠海運獨資的秘魯錢凱港，位於全球商業戰略點。(AP)

 

　　回看錢凱港，也不是一帆風順，去年秘魯國家港務局曾表示，2021年授予中企錢凱港服務的獨家經營權屬於「行政錯誤」，本欲通過司法程序廢除這一決定，卻受到國會阻撓，而秘魯總統迪娜．博魯阿爾特曾表示：「錢凱港項目將使秘魯成為南太平洋擁有最大港口設施的國家之一，其拓展的遠洋航運走廊將大幅提高秘魯與世界其他地區的經貿交流水平。」

 

　　可能是經濟利益為大吧，迪娜不為美國游說所動，正由於秘魯面對嚴峻的經濟不景氣，通脹失控，急需救亡，況且她又是個「名不正、言不順」的總統，她只不過在2022年一場政變中，暫代被右翼把持國會推翻的左翼總統卡斯蒂略，當時迪娜為副總統，臨危受命，卡斯蒂略的支持者非常不滿，引發全國大示威，至今仍有餘波，迪娜以鐵腕手段鎮壓異見者，為本已不穩的秘魯局勢，增添極大隱憂。

 

秘魯總統迪娜．博魯阿爾特6月下旬到中國進行國事訪問，獲國家主席習近平接見。(AP)

 

　　中國的「一帶一路」沿線國家，從中東到拉美，多是動盪不安的地區，令中國的投資如履薄冰。可是，由於美國視中國為最大的敵人，特朗普上台後更準備向北京開展全面貿易戰，很明顯美國市場拉不住了，中國必須尋找更多的市場，南美是個大目標，和中東地區一樣，但也存在大風險。

 

　　過去多年來，整個拉美不斷左右激烈搖擺，實在消耗了不少國力。今天是左翼上台，自然靠向中國，但可以很快右翼奪取政權，又會靠向美國，誰都說不準。以秘魯為例，過去6年內可以換了六個總統，該國社會的撕裂程度可見一斑。

 

　　秘魯民主脆弱，貪腐橫行，進入80年代，雖結束由美國扶持的右翼軍人專政，展開民主政治，但仍由既得利益者把持政壇，孕育了左翼武裝反抗力量。日商藤森於1990年上台，在位10年間，右派勢力如虎添翼，他鐵腕掃蕩左翼武裝，回復威權管治，貧富距離加大，這又為左翼提供土壤。後來藤森貪污罪成逃回日本家鄉，不過他的女兒藤森慶子仍活躍政壇，大受右翼陣營歡迎。事實上，美國又豈會容許左翼在其後院抬頭？看看委內瑞拉。

 

日商藤森於1990年成為秘魯總統，在位10年間鐵腕掃蕩左翼武裝。(AP)

 

　　千禧年之初，南美爆發一場21世紀社會主義革命，便是由委內瑞拉帶頭，使得整個大陸幾近一片紅。南美左翼陣營想擺脫作為美國後院的不公不義現象，紛紛投向中國尋找經濟支持。自那時起，中國在南美大陸深耕細作。南美礦產資源特別豐富，有助中國現代化更上一層樓。

 

　　當時在委內瑞拉首都加拉加斯，有一個商業區，所見的全是中資機構，一到午饍時間，餐廳大部分都是中資員工光顧。其後革命失敗，委國也快破產了，中資在該國命運如何？無論怎樣，秘魯在2026年將進行大選，不知又將誰主浮沉，到時錢凱港是否已如中秘兩個夥伴所願，成為拉美和亞洲的海上貿易最快通道，並蓬勃發展？這就讓時間告訴我們吧。

 

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