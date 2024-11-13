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13/11/2024

西貢海藝術節2024啟動！10大全新打卡作品︰穿梭鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣 長者$2跳島遊？網購船票平幾多？400個免費導賞團、特別版紀念船票點報名及換領？

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Text: Eunice Chow Photo: 西貢海藝術節

　　西貢海藝術節開始啦！今年以「再島聚」為主題，藝術家透過27件藝術品，大會舉辦超過400場導賞團，以及接近100場活動，帶大家穿梭鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣和西貢市，齊齊享受大自然與藝術的療癒之旅。

 

 

　　今年西貢海藝術節2024於11 月 13 日至 2025 年 1 月 12 日舉行，鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣及西貢市合共展出27件全新及保留的作品（鹽田梓10件、橋咀洲4件、滘西洲5件、糧船灣7件、西貢市1件），散落於各島的不同角落。今年共有10 件藝術新作，部分更新增結合藝術品的表演，並引入擴增實景（AR）元素創作，快啲約齊朋友於今個秋冬跳島遊。

 

10大打卡新作︱1 西貢海濱《嗨！西貢》

 

　　《嗨！西貢》以玻璃纖維做出其招牌擁抱雕塑，歡迎到訪藝術節的觀眾；雕塑噴以藍色鍍漆，有如西貢海的延伸，反映海上點點磷光，與環境互相呼應。

 

《嗨！西貢》，羅曉騰在西貢區居住超過 30 年，希望作品能對所有到訪的朋友說聲「嗨！」。

 

10大打卡新作︱2 鹽田梓《晤梓一餐飯》

 

　　鹽田梓今年新增兩件藝術品，分別為一持工作室與REhyphenation共同創作的《晤梓一餐飯》及「X-Art」 創作的《流 穿越》。《晤梓一餐飯》單看名字，就知與食物有關，一家荒廢的客家村屋前，以馬賽克在桌上呈現不同的客家佳餚，模擬客家人聚首吃飯的熱鬧情境。

 

你認識多少客家菜美食？

 

10大打卡新作︱3 鹽田梓《流 穿越 》

 

　　《流 穿越 》選址鹽田梓舊碼頭，作品由竹製雕塑、擴增實景（AR）及表演組成，道出村民離開與歸來的情感和記憶。藝術團隊 「X-Art」 的成員陳振星是鹽田梓第九代村民 ，深受父親在家鄉的童年故事影響，希望以作品表達他對村落的情感。

 

 

十大打卡新作︱4 橋咀洲《不是這裏，是在這

 

　　居法韓裔藝術家Juhyung Lee 在橋咀洲的展演作品《不是這裏，是在這裏》，由一條4千米長的麻繩組成劃出空間，大家可自由移動，從而產生新的連繫及互動。藝術家相信，每一個個體加起來會超越其本身的總和。向著未知出發不是一個問題，重要的是在過程中能與其他人一起經歷當中的感覺。這就是整個計劃的起點。

 

作品是藝術節首個受邀參展的海外項目，亦是他於韓國以外的首次亞洲演出。

《不是這，是在這》曾在法國及世界各地合共演出超過 90次。

 

下一頁：更多西貢海藝術節2024新作

 

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