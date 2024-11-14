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14/11/2024

特朗普團隊出爐

#財金大勢 #特朗普 #特朗普團隊 #美國大選 #大國博弈
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　　特朗普的內閣是需要美參、眾兩院批准才可上任，但由於共和黨已掌握了參、眾兩院，故特朗普今時所提出要委任的內閣，基本上已必定會被批准上任。投資者可以據人選落實，而估計特朗普的政策所指。

 

　　以下資料來自格隆滙：

 

　　美國時間周二（12日），特朗普表示，馬斯克將與美國企業家維韋克．拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)（圖三）合作，領導擬成立的政府效率部門，該部門簡稱DOGE。

 

 

　　特朗普在聲明中表示，馬斯克和拉馬斯瓦米「將為我的政府拆除政府官僚機構、削減過度監管、削減浪費性支出和重組聯邦機構鋪平道路」。

 

　　特朗普表示，他們的工作將在2026年7月4日前完成，並稱一個規模更小、更高效的政府將是《獨立宣言》簽署250周年之際送給國家的一份「禮物」。

 

　　馬斯克不僅持有特斯拉(TSLA)、SpaceX等多家公司，還在特朗普的競選中立下汗馬功勞。

 

　　而拉馬斯瓦米是一家製藥公司的創始人，他曾與特朗普一同競選共和黨總統候選人提名，之後退出，轉而支持特朗普。

 

　　特朗普表示，將提名電視主持人皮特．海格塞斯(Pete Hegseth)（圖一）為美國國防部長。

 

 

　　皮特畢業於普林斯頓大學，並擁有哈佛大學的研究生學位，是一名美國陸軍退伍軍人，曾在關塔那摩、伊拉克和阿富汗服役，已在福克斯新聞主持節目8年。

 

　　此外，特朗普表示，將提名南達科他州州長克麗絲蒂．諾姆(Kristi Noem)（圖二）擔任國土安全部部長。

 

 

　　特朗普宣布，威廉．麥金利(William McKinley)將重返白宮，擔任他就任總統後的白宮法律顧問。

 

　　麥金利曾在特朗普的上屆政府擔任白宮內閣秘書，並曾擔任共和黨參議院全國委員會(NRSC)的總法律顧問。

 

　　白宮法律顧問通常在幕後扮演關鍵角色，負責審查最高法院候選人和提名人。在第一任期內，特朗普已提名了三位最高法院法官。

 

　　特朗普宣布，任命在其上屆政府任職的國家情報總監的約翰．拉特克里夫(John Ratcliffe)（圖四）為其就任總統後的中央情報局(CIA)局長。

 

 

　　眾議員邁克．沃爾茨(Mike Waltz)（圖五）擔任美國國家安全顧問。

 

 

　　紐約房地產投資商、其競選捐助者史蒂夫．威特科夫(Steve Witkoff)（圖六）為其就任總統後的美國中東問題特使。

 

 

　　特朗普還宣布，提名前阿肯色州州長邁克．赫卡比(Mike Huckabee)（圖七）為其就任總統後的美國駐以色列大使。

 

 

　　特朗普還提名前紐約州眾議員李．澤爾丁(Lee Zeldin)擔任美國環境保護署署長，紐約州共和黨籍聯邦眾議員愛麗絲．斯蒂芬尼克(Elise Stefanik)擔任美國常駐聯合國代表。

 

　　此外，特朗普競選團隊首席顧問蘇珊．薩默羅爾．威爾斯(Susan Summerall Wiles)將出任特朗普政府的白宮辦公廳主任。

 

　　有消息稱，特朗普曾要求萊特希澤再次擔任美國貿易代表，不過，一位知情人士稱這「完全是胡說八道」。

 

　　除了貿易代表外，萊特希澤仍在競選其他高級經濟職位，包括商務部長、財政部長或白宮高級顧問等。

 

　　資料顯示，萊特希澤曾深受特朗普的器重，在特朗普首任任期內，他是少數幾位沒有遭遇總統怒火的高級官員之一。

 

　　作為特朗普的上任貿易代表，萊特希澤主導了當時特朗普政府的對外貿易政策，其間美國多次對包括盟友在內的交易夥伴徵收高額關稅。

 

　　美國大選前夕，萊特希澤在《金融時報》上撰文，將美國製造業崗位流失歸咎於自由貿易，並表示美國的貿易逆差「令人擔憂」。

 

　　「面對一個嚴重損害我們國家的體系，特朗普決定必須採取行動。」

 

　　另據媒體報道，羅伯特．萊特希澤和他的盟友正在散發國會游說文件，積極準備向立法者和公眾推銷一份新關稅計劃。

 

　　據悉，新關稅計劃將包括對所有進入美國的貨物徵收高達20%的「普遍」關稅，這一計劃可能在未來幾周內發布。

 

　　幾個月來，萊特希澤和他的內部圈子一直在為特朗普上任的前100天準備貿易和經濟政策行動，特朗普可能會在任期的第一天就通過行政行動實施關稅。

 

副總統萬斯是極端反華者

 

　　但在眾多的可能任命中，已有一人肯定已被任命，就是副總統萬斯(Vance)，他是極端反華者。特朗普年事高，任期四年，最多也只能做多四年（美國總統最多只能兩任）。但Vance四十多歲，他可以有N年的反華戰可打，不要忽略他。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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