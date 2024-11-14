HKDI學院黑膠唱片館 免費參觀800張珍藏品!!! 恭碩良驚喜贈新碟即場「開箱」

位於調景嶺的HKDI學院，成立黑膠唱片館，早前舉行了「V Music」啟動禮暨「V Music」Library開幕禮，「V Music Library」收藏了近800張唱片，目前先展出首批約300張黑膠唱片，讓學生和公眾人士親身參觀和體驗，讓音樂愛好者和創作者有一個專門的音樂交流平台，打造一個豐富嘅音樂知識園地。日前，音樂人恭碩良就親身體驗一下。

開幕當日，有多位音樂人同業界人士捧場，陣容頂盛，特別邀請資深DJ黃志淙博士擔任HKDI駐校創作家。「V Music Library」首場展覽「Timeless Ideas & Icons」，由黃志淙博士策展 ，分享 The Beatles、David Bowie以及坂本龍一等三組音樂巨匠的起飛始源及轉捩點，加上精心挑選的唱片，融合他的心得，令公眾對流行音樂有更深入的認識。

「V Music Library」不時會舉辦多類型的活動，早前音樂人恭碩良（JUN）首次踏足院校，找回不少童年回憶，而且對於這個公眾平台能一同分享音樂表現雀躍。得到黃志淙博士導賞，表示讚嘆。恭碩良與加拿大音樂人Jay Leonardj談及對跨國製作音樂的睇法，亦為學院帶來「香港味」的國際音樂。恭碩良還把自己黑膠唱片上架，他笑言：「我私人攞咗一隻畀你（黃志淙）唔使驚。」他立即將黑膠唱片，與方一同分享。

「V Music Library」[免費入場]

日期︰星期一至五（公眾假期除外）

時間︰上午11時半 – 下午2時半

地點︰香港知專設計學院 LW004室



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