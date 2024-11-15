etnet 30周年連環賞 - 「再森林 ‧ 還原野」慈善行籌款活動報名名額 (價值$400)

又到秋高氣爽嘅季節，每到呢個時間，就係香港全年最適合行山同散步嘅日子喇。大家都會趁呢個時間出動，親親大自然，睇下香港優美嘅自然風光，呼吸清新嘅空氣~



想欣賞香港郊外嘅優美景色嘅朋友仔而家機會黎喇，一方面可以chill住睇風景，另一方面，仲可以做埋慈善添！今次etnet會送出第四屆「再森林 ‧ 還原野」慈善行籌款活動嘅參加名額，大家只要參加我地嘅遊戲，即有機會獲得價值港幣$400嘅名額一個！



活動由嘉道理農場暨植物園主辦及恒生銀行全力支持，將於2024年12月6至8日舉行，設有多項精彩活動，包括為山系愛好者而設嘅慈善行、受親子歡迎嘅綠野尋寶及推廣綠色生活嘅自然市集，參加者可以欣賞園內山林景色，暢遊上、下山區，認識園區歷史、探索生態奇趣！



活動將於12月6日至8日舉行，誠邀大家踴躍參加，身體力行，共同為保育大自然作出貢獻！所有經是次活動籌措嘅善款，將用於嘉道理農場暨植物園嘅自然保育、多元整體教育及永續生活項目，以實現人類與大自然和諧共存嘅願景。





活動詳情：



慈善行 (12月7日 星期六)



慈善行共設4公里及8公里兩條路線，是探索大帽山北坡動植物與自然風貌的好機會。路程較短的4公里休閒路線將途經行山古道及蕨類植物小徑，老少咸宜；8公里經典路線則覆蓋園內上下山區，參加者可攀走園內最高海拔之生態徑——凌霄徑，環境寧靜幽深，景色秀麗，適合富山藝經驗人士參加。 兩條路線都設置了多個關卡，參加者可以進行與大自然有關的任務，集齊印章後可到農場小賣店換領指定飲品一罐。



綠野尋寶 (12月8日 星期日)



到了星期日，園區將變成綠野尋寶的遊園地，歡迎參加者獨立報名，或一家大小組隊參加，在限時3小時內，遊歷遍佈於半山及下山區的25個奇趣互動關卡。參加者在完成任務，享受山林之餘亦能從中學習生態知識，明白如何與自然環境和諧共處。



自然市集 (12月7 - 8日 星期六、日)



今年的自然市集將設於下山區的「明薈」，訪客能在巿集購買農產品和綠色製品，當中包括由園區內專人培植的植物及盆栽，歡迎公眾入場參觀，感悟自然。



園區亦準備多項導賞及體驗活動，歡迎慈善行或綠野尋寶的參加者留步參加。精彩活動包括：近距離親近園內「動物大使」的動物全接觸，利用園內塌樹為材的再生木飾工作坊等。各項活動名額有限，欲免向隅，請留意園區資訊並盡早登記！





遊戲時間：

即日起 - 11月19日

參加方法：

1 讚好 經濟通etnet 及 KFBG facebook。

2 回答遊戲頁面內表格內問題並填寫個人資料。

https://bit.ly/3CwWPMf

回答得最好的10名遊戲參加者，將會免費得到活動報名名額一個。名額數量有限，先到先得！





條款及細則：



1. 活動於2024年11月15日起至2024年11月19日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送「再森林 ‧ 還原野」慈善行籌款活動報名名額(價值每個$400)。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者須以真實個人資料填寫表格，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格，以及活動主辦方有權取消其參加資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。