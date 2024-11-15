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15/11/2024

也談美10月通脹

#財金大勢 #通脹 #美國經濟
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　　 美國10月通脹一般認為是符合市場預期，認為12月降息概率提升。

 

　　高瑞東宏觀筆記有如下看法：

 

　　(1) 10月美國CPI同比+2.6%，前值+2.4%，市場預期+2.6%；(2)季調後CPI環比+0.2%，前值+0.2%，市場預期+0.2%；(3)核心CPI同比+3.3%，前值+3.3%，市場預期+3.3%；(4)季調後核心CPI環比+0.3%，前值+0.3%，市場預期+0.3%。

 

　　10月，受基數影響，美國通脹小幅回升，符合市場預期，環比增速連續四個月保持在+0.2%。整體釋放兩點訊號：

 

　　一是，在特朗普新政落地之前，美國通脹上行風險有限，短期內降息路徑的抉擇或依然偏向勞動力市場。考慮到勞動力市場仍在降溫，疊加前期美債利率持續升高，12月仍有可能進一步降息，以推動經濟「軟著陸」的實現；

 

　　二是，考慮到工資增速偏高，疊加美股上漲帶來的財富效應，居民消費仍有支撐。消費韌性或加大美國服務通脹黏性，意味著通脹中樞難有進一步回落。中期來看，美聯儲大概率延續「慢」降息、邊走邊看的態度，以謹慎平衡就業和通脹雙目標。


　　從市場表現來看，符合預期的通脹數據發布後，市場上調今年12月降息預期。CME FedWatch顯示，市場預計12月降息25BP的概率升至80.7%，前一日為58.7%。但後續美聯儲官員多數表示未來降息路徑仍存在不確定性，導致美債利率、美元指數在短暫回落後便轉為上行，黃金價格小幅上漲後也最終轉跌。

 

　　基本的數據可由圖一至圖六表現出來，而結論就是圖七，這個由2024年12月至2025年12月的美息走向預期。這個估測不一定對，但凡是關心美息走向者，建議要把這個圖影印下來供參考用。

 

 

鈔票多印引致通脹

 

　　但從另些角度看，美國通脹就不可以那麼樂觀認為是跌硬。

 

　　(1)核心通脹仍是較53個月之前高出不少（圖八）；

 

 

　　(2)以絕對的物價來言，消費物價在拜登任內是較特朗普第一任期時是升了20.4%。美國消費者購物時，是不以CPI數據來付款，而是以貨架上的價格來付款。四年之內物價升了20.4%（圖九），而仍無下調跡象，任何一個政府能以此來言通脹受控/下降？

 

 

　　美經濟學家費利民謂通脹是鈔票多印所帶出來，看圖十的M2貨幣增長，是錢已先行，之後的CPI、PPI、PCE也是蓄勢待升。

 

 

　　會不會有這個可能性？歷史告訴我們，美通脹在目前是處於個歷史周期低位，之後是上升的。

 

　　會不會升，歷史會否重複？筆者相信會。看通脹，不能只看同比和環比，因為這個時間太短了。要知通脹大勢，是要看較長的時間框，但更重要的，是要向前看。但向前看乜？稍後談。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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