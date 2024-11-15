Waymo迎戰Tesla！自駕的士霸主之爭即將展開！Waymo自駕系統駕駛表現比人類更好？Tesla龐大車隊規模成

特斯拉（Tesla）於10月發表新車型「Cybercab」，象徵著正式進軍自駕的士（RoboTaxi）領域，令本已平靜的RoboTaxi賽道頓時變得熱鬧起來。Google母公司Alphabet旗下的Waymo，作為當今無人的士市場的領跑者，面對來勢洶洶的Tesla，究竟有何對策呢？美國新任總統特朗普即將上台，對RoboTaxi未來發展又會產生甚麼新變化呢？

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Waymo無人的士進駐3大城市

2024年11月12日，Waymo RoboTaxi服務正式在美國三藩市全面開通，當地任何人都可以透過手機APP《Waymo One》叫到無人的士。目前服務範圍包括三藩市市中心、半島部分地區、以及通往三藩市機場的高速公路。Waymo車隊以自動駕駛方式營運，大多數時間車上不會派駐人員；如有的話，也只是負責監控車輛行駛的監察員而已。

除三藩市外，Waymo在洛杉磯與鳳凰城均有提供載客服務，每週行駛里數合計逾100萬英里，每週載客量更高達15萬人次。同時，其服務質素也獲得不俗的口碑。Waymo無人的士在洛杉磯試營運初期，乘客對其整體評分高達4.7顆星，98%受訪者對其服務感到滿意，96%則認為服務十分實用，可見當地市場對Waymo RoboTaxi的接受程度頗高。

Waymo自駕的士現已在三藩市、洛杉磯與鳳凰城提供載客服務，預計2025年將進駐進軍德州柯士甸和喬治亞州亞特蘭大。（圖片來源：Waymo官網）

募資56億擴大車隊和拓展市場

當Tesla Cybercab於2024年10月10日正式亮相後，Waymo隨即加快募資步伐，在10月底完成56億美元（約436.8億港元）的C輪融資，金額比起前兩輪的32億美元（約249.6億港元）和25億美元（約195億港元）還要多，證明投資者看好自駕駛的士市場前景。這筆融資不但用於改良其自駕系統Waymo Driver，更為擴大車隊和拓展市場提供足夠資金。

Waymo早前宣布跟Uber合作，計劃2025年在德州柯士甸與喬治亞州亞特蘭推出Waymo RoboTaxi叫車服務。屆時用戶將可透過Uber手機APP，直接叫到Waymo無人的士，預計車隊規模將增至數百輛。這樣既可以加快Waymo RoboTaxi打入當地市場，又有助望減輕市場對Waymo蠶食Uber市場份額的疑慮。

Waymo Driver精簡配備減成本

為配合擴大車隊規模的需求，Waymo找來韓國車廠Hyundai合作，為其自駕車隊引入Ioniq 5電動車，以逐步取代現時舊款的Jaguar I-Pace。Waymo表示，搭配第六代Waymo Driver自駕系統的Ioniq 5，將於2025年底展開路面測試，並預告未來幾年內將向乘客提供新世代純電無人的士服務。

為求降低營運成本，Waymo近年力求精簡其自駕系統的感測器配置數量。最新第六代Waymo Driver配備的視像鏡頭從29個減至13個，光達（LiDAR）從5個減至4個，但在成本優化的同時，仍可提供高精度的感測效能，能夠在車輛周遭500米內實現360度環境感知能力，全面監測各種路面和天氣狀況。

未來加入Waymo自駕的士車隊的Ioniq 5電動車，預計將由Hyundai美國喬治亞州廠房生產。（圖片來源：Hyundai官網）

Waymo自駕安全性領先Tesla

相比起Tesla，Waymo的最大競爭優勢是安全性較高。根據Waymo的測試數據，在沒有駕駛員干預下，Waymo自駕車發生意外事故的機會率比人類司機減少75%；換言之，Waymo自駕系統的駕駛表現比人類更好，故此Waymo能夠獲得三藩市、洛杉磯、鳳凰城市政府的信任，在三大城市順利營運。至於Tesla，現時只容許車主在全程監控下，啟動Full-Self Driving（FSD）系統進行駕駛，所以該公司至今仍未掌握完全無人駕駛下的行車數據。

儘管為應對Tesla的挑戰，Waymo已作出重部署，但仍需面對其他困難。首先， Waymo承受的財務壓力著實不輕。根據Alphabet的2024年第三季財報，包括Waymo在內的新創事業，虧損高達11.16億美元（約87億港元）。當下Waymo採取「燒錢換市場」的策略，尚未找到穩定盈利的商業模式，但自駕技術研發和車隊維護等開支，在短期內卻難以大幅削減。

Tesla計劃在2026年推出自駕的士新車型Cybercab，預計將對Waymo無人的士構成最大的競爭威脅。（圖片來源：Tesla官網）

特朗普上台或鬆綁自駕的士監管

其次，Waymo自駕的士服務僅限於特定城市的市區範圍，尚未全面覆蓋所有場景。以三藩市為例，RoboTaxi雖可行駛前往三藩市機場的高速公路，但進入機場仍要每次先獲得三藩市機場委員會的批准。因此，其服務範圍擴展仍需面對政府監管的挑戰。

不過，特朗普（Donald Trump）即將於2025年重返美國總統寶座，外界預期將推行更加寬鬆的監管政策，這可能加速Waymo、Tesla等自駕的士市場化進程；尤其是在高速公路和機場接駁等高需求領域，特朗普政府可能會作出政策鬆綁，讓RoboTaxi能夠滿足更多實際的乘車需求。

在未來數年，自駕的士市場可能呈現Waymo、Tesla雙雄角力的競爭格局。Waymo的核心優勢在於其技術成熟度和行車安全性，而Tesla的競爭優勢是潛在的龐大車隊規模。理論上，任何一輛已安裝FSD系統Tesla電動車，均可以加入自駕的士車隊，加上專為載客服務而推出的Cybercab，其車隊規模絕對是Waymo的數倍以上。馬斯克曾誇下海口，2025年可以在美國德州與加州，透過Model 3和Model Y推出自駕的士服務︰且看屆時又會否再度「跳票」。