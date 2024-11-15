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15/11/2024

職場女王︱Appraisal意義何在？走流程式評核？Appraisal被評不理想，你會據理力爭嗎？或疊埋心水搵工跳槽、從此hea做？

#職場 #職場人語 #Appraisal #搵工跳槽 #辦公室求生術
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　　當初設立appraisal制度，原意是好的。不過一如烏托邦一樣，原意幾好、理念幾高尚也好，評核者被評核者本身立場崗位職位就不同，直白一點根本就是對立的，怎麼可能有一套準則令到雙方面都認為公平，又能夠令對方接納信服？

 

　　所謂appraisal，其實是上司下屬之間的關係的寒暑表，絕對有偏心、親疏之分。不過有時候亦的確難為了上司，因為有些白癡低能評分準則，即使你下屬個個威武都咁打得又如何，評分基準規定一定要分高下，一定要有人屬於表現差的級別。細公司還可以和老板據理力爭，大公司人事部負責執行沒有權力改變賽例，老闆即使幾愛才，亦不能破例不遵守公司規則規矩。有因為appraisal導致矛盾爭拗條氣唔順而辭職走的個案；亦有本應雄心壯志努力工作，結果睇appraisal才知道原來上司老闆原來不滿意自己的表現，疊埋心水從此hea做。

 

　　用這種走流程式的評核，表面上非常公開透明公平合理，其實根本就是小圈子甚至用來玩針對，年年人仰馬翻繼續做，不但不能夠令部門同事相思下屬大家增加了解找到進步空間，反而開更加分化對立對著幹，有沒有人可以告訴我， appraisal究竟意義何在？

 

　　不過幾為難己不願意做也好，有得選擇的，只是做不做這份工，appraisal還是要繼續做。不能接受上司對自己的評價的時候，可以怎樣做？答案已經很清楚，就是這份工即使繼續勉強做下去都不會有前途錢途，疊埋心水搵工跳槽，放過自己算吧啦！只不過不是所有行業都適用！

 

　　話說有位朋友是專業人士在公營機構辦事，日後升職調職轉部門，之前的appraisal會被參閱，所以不得不著緊。重點是，因為資源不足人手短缺導致計劃的延誤，被評為對時間管理出現嚴重疏漏，因此工作能力及表現都被評為極不理想。

 

　　朋友即時向人事部反映，人事部的答案是根據流程，朋友需要列出反駁理由根據提交申訴，在安排安排直屬上司一齊開會講清楚，內容會被記錄在案，上司有權堅持不改，亦可以作出修改。不需要問我都知，朋友和上司肯定一向不和，事實上亦是如此，不用等開會我都知道結果只能是不歡而散。

 

　　如果這份工搵要繼續做的話，你們的選擇會是和我朋友一樣據理力爭，最低限度留低記錄，還是選擇忍氣吞聲，反正講不講結果都是一樣？ 2個選擇有何利弊？

 

　　看留言踴躍程度，我再決定會不會為大家寫一篇講解。

 

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