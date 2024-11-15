【FOCUS】家電汽車熱賣，樓市見喜藏憂

「衣不如新」，家電、汽車亦如是。中央3000億（人民幣．下同）超長期特別國債的效力持續顯現－－10月「家電和音像器材類」零售額連續第二月破頂，汽車銷售熱度不減，帶動當月社會消費品零售額刷新歷史紀錄。不過，地產銷售按年終轉正的回暖表象下，是開發商的處境愈顯分化。

家電音像類零售額逼千億

左有中央補貼，右有股市收益，加持中國消費者信心指數擺脫「六連跌」，中國經濟的需求端終現回暖跡象。

10月「家電和音像器材類」零售額直逼千億大關，報993億元。(AP)



國家統計局周五（15日）公布，10月社會消費零售額45396億元，為史上首次企上單月4.5萬億大關，按年增4.8%，大勝市場預期的3.8%。其中，「家電和音像器材類」零售額繼9月錄841億元歷史新高後，再直逼千億大關，報993億元，按年飆升39.2%。無獨有偶，昨日傍晚揭盅三季報的京東（09618），作為主力品類的家電及電子產品收入亦重回增長，且後勁未完。此外，作為巨無霸的汽車消費，10月亦錄連續第三個月按年正增長，零售額4452億元，為今年次高。

以舊換新＋股市情緒改善

家電、汽車消費井噴，原因有二：一是國家發改委、財政部7月祭出3000億元超長期特別國債，其中1500億元下發地方，支持消費品以舊換新。對電視、冰箱、空調等8類家電的補貼最高可達售價的20%；對新能源車、燃油車（排量不高於2升）補貼各達2萬元、1.5萬元。

以舊換新政策對新能源車、燃油車（排量不高於2升）補貼各達2萬元、1.5萬元。(新華社)



二是9月底吹響的一攬子政策救市集結號，刺激A股國慶節假期後高見3674點，當月日均成交額創下2萬億元的史上最高，雖非人人「魚翅撈飯」，但情緒提振作用不容小覷。

今次消費品以舊換新政策的資金支持被財政部稱為「史無前例」，而財政部長藍佛安較早時並預告，明年將擴大以舊換新的品種和規模。

私企銷售、新樓價格仍跌

鑑於此，國統局指實現全年經濟發展目標的信心進一步增強。不過，房地產市場預期隨一系列政策組合拳（降首付、減按息、下調交易契稅）而有所改善，但喜中有憂。

10月70大中城市新建商品住宅價格指數續創逾九年最大降幅的5.9%。



喜的是，10月新建商品住宅銷售額按年升7.5%，為罕有正增長，一線城市二手住宅銷售價格按月亦錄13個月以來首次轉漲。憂的是，儘管6家國企開發商當月銷售平均大增26%，但13家私營開發商銷售卻續跌24%，而70大中城市新建商品住宅價格指數續創逾九年最大降幅的5.9%。

此外，由於新政釋放的購買力大量轉向二手房，例如上海10月二手住宅成交達2.2萬套，當月無論新開工面積還是房地產開發投資，按年跌幅都較9月擴大。換言之，判斷整體房地產見底仍為時尚早。

撰文:金子安