消委會│冷暖無葉風扇測試11款 最貴PHILIPS + dyson獲最高評分4星! 1款獲3.5星售價$699? 1款送暖風要等6.6分鐘？

香港人大部分家居面積有限，加上天氣愈來愈熱，所以多數人會選購具備冷暖功能及靈活性較高的無葉風扇，夠慳位。冬天即將來臨，消費者委員會測試了市面上11款冷暖無葉風扇，不論在暖風加熱速度、涼風送風量及能源效率方面，各樣本表現較懸殊，可供參巧。

消費者冬天開風扇的暖風功能，各樣本的暖風加熱時間由1.8 分鐘至 6.8 分鐘不等，當中 2款需時 6 分鐘以上才能加熱至最高溫度的 9 成，與消委會 2016 年測試的 15 款傳統暖風機相比，是次的無葉風扇樣本的加熱速度普遍較慢。

此外，消費者或會認為使用無葉風扇取暖會較省電，但若以一部暖風輸入功率 2,000 瓦特的無葉風扇為例，以每晚使用 5 小時及每度電$1.6 計算，一個月（30 天）的電費可高達$480，而事實上在同一製暖量下，使用冷暖空調機的暖風功能較無葉冷暖風扇來得省電。

至於涼風送風量則介乎每分鐘 5.4 立方米至 25.8 立方米，涼風的能源效率亦頗為參差，各樣本每瓦特可產生的送風量由每分鐘 0.19 立方米至 0.86 立方米，差異逾 3.5 倍。

有淨化功能冷暖無葉風扇測試結果：

消委會測試了市面上11款配備暖風及涼風功能的無葉風扇，是次測試委託獨立實驗室進行，測試項目包括暖風及涼風表現、待機耗電量、寧靜程度和使用方便程度等。當中有 6 款隨機附送 HEPA 過濾器，聲稱備有空氣淨化功能，各樣本售價介乎$699 至$6,988。

備有空氣淨化功能的6款樣本當中，以PHILIPS飛利浦及dyson的樣本，總分評最高，同為4星，不過價錢有段差距，前者$6,988，後者$4,480。在暖風功能方面，6款比較下，PHILIPS飛利浦樣本的加熱速度最快，1.8分鐘就可以令室內空間升溫，送風量最高。但在香港電壓220伏特下量得耗電量，所以瓦特最高。至於涼風功能，PHILIPS飛利浦樣本同樣評分最高。

另外，3款同樣有3.5星的樣本，分別為：Kusa、inno3C以及LG的冷暖無葉風扇。當中，除了LG外，其餘兩款價錢較「親民」。相對地，功能就不及兩款4星樣本。

無淨化功能冷暖無葉風扇測試結果：

而沒有空氣淨化功能的樣本共有5款做測試，價錢較低，由$699至$2799，測試結果中，德國寶German Pool及Power Living兩款樣本均得到4星，兩者之間，前者在暖風、涼風的功能上較佳，價錢$1980。

冷暖空調暖風功能的能源效益：

買電器時，消費者除了留意價錢，亦會考慮到產品的耗電量，是次測試以本港電壓 220 伏特去量度各樣本暖風功能的耗電量。一般而言，暖風功能的輸入功率愈高，電費便會愈貴。很多消費者或會認為，冬天使用無葉風扇的暖風功能比較開啟冷暖空調機更省電，但事實上冷暖空調機製暖的能源效率較無葉風扇的為高，同一製暖量下， 使用冷暖空調機的暖風功能會比冷暖無葉風扇較為省電。

涼風送風量，發現各樣本的送風量最高與最低相差 3.8 倍，當中 3 款送風量較遜色，每分鐘僅為 10 立方米或以下，而 2 款樣本，每分鐘的送風量表現超過 23 立方米。整體來說，11 款樣本平均送風量為每分鐘 16.1 立方米。同時，有 5 款樣本可以透過應用程式遙距操作風扇，消費者需留意，樣本的待機耗電量在連接 Wi-Fi 無線網絡時會稍高。

選購小貼士：





消委會調查結果中，亦提供了消費者選購及日常使用冷暖無葉風扇時要留意事項：

- 挑選時可根據暖風功能的額定輸入功率來估算風扇所能達到的製暖量，並按家居需要選擇合適的製暖產品；



- 暖風功能輸入功率普遍較高，應使用獨立電源插座，不應與其他高耗電量電器共用，亦不宜使用拖板；



- 切勿以暖風功能烘乾衣物，以免釀成火災，易燃物品如窗簾、地毯和報紙雜物等必須遠離出風口；



- 使用暖風功能時，切勿讓小孩觸摸出風口，其高溫有機會灼傷皮膚；



- 若發現風扇異常，如噪音或震動過大或有異味，應立即停用並安排維修；



- 避免將風扇放置於不平的地面，應預留足夠空間讓風扇順暢擺動及散熱，亦不應於浴室中使用，以免不慎入水引致觸電風險；



- 善用暖風的溫度設定功能，調校至合適溫度，並在需遙距操控無葉風扇時才連接 Wi-Fi 無線網絡，有助省電；



- 若風扇配有空氣淨化功能，應定期按照產品說明書清潔及更換過濾器

測試樣本：

（有淨化功能冷暖無葉風扇）

1.PHILIPS 飛利蒲 AMF870/35 $6988 中國 4星

2.dyson Purifier Hot + Cool Cen 1（HP10） $4480 馬來西亞 4星

3.Kusa AP=09RPO $2198 中國 3.5星

4.inno3C i-ACW3 $1988 中國 3.5星

5.LG PruiCare AeroTower Hit（FH15GPCJO）$4990 韓國 3.5星

6.momax AP16S $2380 中國 3.5星

（無淨化功能冷暖無葉風扇）

1.德國寶German Pool EFB-326H-SC $1,980 中國 4星

2.Power Living TP-38 $1,598 中國 4星

3.家の逸Yohome YH-011 $699 中國 3.5星

4.普樂氏Proluxury PFH100002 $2799 （無提供來源地） 3星

5.寶康達Primada PHH2000 $1388 （無提供來源地） 3星

資料來源：消委會