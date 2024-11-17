麥若彬邀我到家中作客

與商界相比，政界人士的意見更能反映此時英國官方對華態度的改變，令我印象最深刻的是與前駐華大使麥若彬的接觸。香港回歸前我在金融城的一場商務酒會，發覺他就站在我旁邊，兩人很自然地交談起來。



當時麥若彬剛辭去外交部的工作，加入金融城的私營企業。相比過去我在電視新聞中看到的那位態度謹慎的駐華大使，他現在顯得無官一身輕。儘管如此，像他這種在白廳打滾了一輩子的資深外交官，尤其還曾是中英就香港政權移交問題談判的英方首席代表，會把嘴巴封得很密實。



麥若彬的意外舉動



為免冒失，我本打算僅就中英關係的現狀和前景，蜻蜓點水聊兩句，怎料他卻做了件頗令我意外的事。由於麥若彬已經去世，現在說出來倒也不對他構成影響：就在我們結束交談時，他突然很隨和地向我舉了舉酒杯說：「改天來我家作客，再慢慢談吧。」



像他這種資深外交官，沒有哪句話或哪個動作是不具含意的，我頓時意會到他的邀請非同一般。作為當時英國外交部最權威的「中國通」，麥若彬自然懂得，在中國文化上邀人到家做客的含意 -- 只要進得家門，就是一場朋友間的坦誠交流 -- 這位中英談判的關鍵人物肯定有話要說，我當即約好了上門拜訪的時間。



麥若彬的家位於倫敦第二區一個山坡上，前後門有一大一小兩個花園，是典型的英式住宅。進屋之後我又一次感到了意外，或者說是驚喜，他屋裏清一色的明式擺設，牆上掛著字畫，桌上供著菊花，令人更像是身處北京，而不是大西洋一隅的英倫。

筆者探訪麥若彬，兩人在他家花園合影



麥若彬夫人是茶道好手



麥若彬的夫人此時端著一個茶盤子來到客廳，上面擺著鐵觀音、青磁茶具，一看她的手勢就知是茶道好手。如本欄此前所述，但凡在辦公室或家中有中式擺設的人士，大多是「知華派」，而麥若彬家中的中國風，用老北京話可以說是「蓋了帽了」。



這頗為意料之外的茶道體驗令我讚不絕口，麥若彬端起杯子淺嘗一口，快意地望著夫人說：「那當然，喝茶就是要喝道地的。」我注意到麥若彬夫婦感情很好，他在爾後談及中英關係時，夫人在一旁不斷點頭，對他表達支持。看得出來，她也很關心及瞭解兩國之間和香港問題的狀況。



例如在交談過程中，麥若彬很坦率地說道：「我們和北京花了很多時間和心血來達成聯合聲明，這是最能夠保障香港未來的方案，但卻被一些政客傾刻毀掉了！」



說到此處，麥若彬明顯地動了怒，不得不停下來喘幾口氣，此時夫人望著他，露出體諒的表情，示意他克制怒火。這一幕讓我感到，隨著唐寧街轉為對華強硬，拋棄了外交部的既定政策，令麥若彬過了一段鬱結的日子，他恐怕已經不止一次在妻子面前發牢騷了。