發言就個個兇狠，投票就個個⋯⋯

呢個星期立法會有《施政報告》致謝議案，一點小火花由法律界林新強議員點起，佢喺發言時就講到：「政府指律師行業的發展不是很關政府事，一句話推得一乾二淨。律政司指律師行業發展不關他們事，你們自己處理，除非『阿爺』有指令。」一句發言立即點著律政司團火，由副司長張國鈞發炮反擊，對林新強嘅發言表示遺憾。

立法會大會上嘅火花真係愈來愈罕見，不過議會之中其實仍然不乏火花。上星期五立法會財務委員會只係討論一個項目，就係由工務小組pass過去嘅7億8790萬元古洞街巿撥款，整個過程真係好值得討論吓。

完善選舉制度之下，工務小組同人事編制小組討論完嘅項目，會由委員決定要唔要喺財委會再次討論。有咗呢個機制，大部分讀者都估計到，「極少」項目係可以翻兜再傾，通常都係去財委會過一過場，舉手就通過。不過呢個古洞街市項目，喺工務小組決定唔再討論之後，三位議員陸頌雄、何君堯同李鎮強就聯署要求再次討論古洞街市撥款，更奇怪嘅係，竟然無議員反對，終於就成功重展討論。

何君堯（圖）、陸頌雄及李鎮強，聯署要求再次討論古洞街市撥款。（何君堯fb圖片）

之所以會再次討論，當然就係今時今日喺咁近邊境嘅地方，用近8億元興建一個有140個檔口嘅街市，問一問北區居民應該都知道，呢一個係幾咁嘥錢嘅建議。亦因為咁，唔少議員都喺財委會上面非常兇狠咁批評今次撥款，更加有議員講明，今次投票之後，再有街市項目上財委會拎撥款，必定會投下反對票。

Tina聽會嗰陣，真係十之八九都係批評嘅聲音，當時內心仲諗住有好戲睇，究竟有幾多位議員喺投票嘅時候同佢哋發言嗰陣一樣咁兇狠，投下難得一見嘅反對票呢？投票最終無記名，63個議員在場，全數舉手通過。

擬建的古洞街市樓高四層，設計新穎。（網上圖片）

成個立法會大費周章，就一項一定會過嘅動議重啟討論，花咗議員同秘書處咁多時間，究竟值唔值得呢？Tina都有同其中一位在場議員討論過，佢都認同花近8億元起一個街市實在係太貴，雖然已經比天水圍嘅「全港最貴街市」便宜一截，但佢覺得，喺議會之上等官員聽到立法會今次意見，應該會起到少少「阻嚇」作用，起碼會要求補交更多文件，包括內部回報等資料，令到官員知道係有眼睇實佢哋。

至於點解唔投反對票，呢位議員就坦言，今時今日喺任何議案投下反對票都要有十足勇氣，「投反對就當然係同選民有所交代，但事後亦要同有關方面交代！」所以之後都係會繼續出現「發言就兇狠，投票就含恨」。