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18/11/2024

還有大招嗎？

#財金大勢 #救市
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　　阿爺出招，但股市未見大升，是否之前出招無力，又會否再有大招？

 

　　筆者看法是：

 

　　病來如山倒，病去如抽絲。

 

　　A股之「病」有多樣因素，要除「病」，要慢慢來，急不來。被蟹了的投資者，要耐心，畢竟9月24日以來都是阿爺的第二招。當中各部門在制度儲備上各有安排，詳見表一。

 

 

　　這個第二招使上證指數怎表現了?見圖一。明顯地上證指數已由2700企於3500區，是確升了。

 

 

　　9月24日之後是出第二招，那麼第一招是何時出咗，是在7月時的二十屆三中全會上拍板。一直以來三中全會是不講短期經濟的，自十一屆三中全會以來，三中全會會全聚焦在長期改革，但二十屆三中全會用了兩段來講當前經濟，為三中全會來首次（表二）。

 

 

　　此屆三中全會結束後一周，就推出了「以舊換新」的消費補貼，這個補貼有三處不尋常：

 

　　(1)是補貼消費，而不是加碼投資；

 

　　(2)政府是「真金白銀」去補貼；

 

　　(3)中央承擔債務的絕對「大頭」，地方只需承擔10%左右，是近年來，中央首次用自身舉債空間來補貼消費（表三）。

 

 

　　到目前為止，成效未太好，要待M1按年增長、PPI按年增長、70城二手房價按年增長和核心CPI按年增長都見回升才可謂功德圓滿（圖二）。

 

 

　　10月18日人行行長潘功勝又發了半招，提出5個針對（表四）：

 

 

　　1. 針對經濟中的下行壓力；

 

　　2. 針對國內有效需求不足；

 

　　3. 針對當前一些企業生產經營困難；

 

　　4. 針對樓市持續偏弱；

 

　　5. 針對前期股市震盪下行。

 

　　這5個針對覆蓋了經濟增長的3個完整面向（GDP的需求法統計、生產法統計、收入法統計），並特別關注到了在實體經濟和資本市場之間的股市與樓市發展。

 

　　是否到10月18日，阿爺便出招完畢？肯定不會，共產黨員有句說話，叫：保證完成任務。

 

　　可以怎去保證？稍後談。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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