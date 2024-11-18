阿爺出招，但股市未見大升，是否之前出招無力，又會否再有大招？

筆者看法是：

病來如山倒，病去如抽絲。

A股之「病」有多樣因素，要除「病」，要慢慢來，急不來。被蟹了的投資者，要耐心，畢竟9月24日以來都是阿爺的第二招。當中各部門在制度儲備上各有安排，詳見表一。

這個第二招使上證指數怎表現了?見圖一。明顯地上證指數已由2700企於3500區，是確升了。

9月24日之後是出第二招，那麼第一招是何時出咗，是在7月時的二十屆三中全會上拍板。一直以來三中全會是不講短期經濟的，自十一屆三中全會以來，三中全會會全聚焦在長期改革，但二十屆三中全會用了兩段來講當前經濟，為三中全會來首次（表二）。

此屆三中全會結束後一周，就推出了「以舊換新」的消費補貼，這個補貼有三處不尋常：

(1)是補貼消費，而不是加碼投資；

(2)政府是「真金白銀」去補貼；

(3)中央承擔債務的絕對「大頭」，地方只需承擔10%左右，是近年來，中央首次用自身舉債空間來補貼消費（表三）。

到目前為止，成效未太好，要待M1按年增長、PPI按年增長、70城二手房價按年增長和核心CPI按年增長都見回升才可謂功德圓滿（圖二）。

10月18日人行行長潘功勝又發了半招，提出5個針對（表四）：

1. 針對經濟中的下行壓力；

2. 針對國內有效需求不足；

3. 針對當前一些企業生產經營困難；

4. 針對樓市持續偏弱；

5. 針對前期股市震盪下行。

這5個針對覆蓋了經濟增長的3個完整面向（GDP的需求法統計、生產法統計、收入法統計），並特別關注到了在實體經濟和資本市場之間的股市與樓市發展。

是否到10月18日，阿爺便出招完畢？肯定不會，共產黨員有句說話，叫：保證完成任務。

可以怎去保證？稍後談。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）