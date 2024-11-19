大陸領導人首點名賴清德搞「台獨」

從蔡英文執政以來，大陸領導人雖然多次明確表態，批評民進黨及相關政客「台獨」行徑，卻從未對島內政壇負責人指名道姓的直接批評。然而，中國國家主席習近平在秘魯首都利馬，與即將卸任的美國總統拜登舉行會談時，首度點名呼籲美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題。這樣打破慣例的做法，當然引起關注和各方解讀。

習近平重申，台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，不容挑戰。如果美方總是「說一套、做一套」，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。

習近平在中美元首會晤重申中方四條紅線（外交部網頁圖片）

從中美雙方事後公布的會晤內容來看，習近平對中美關係正往向上道路發展，還是予以肯定，然而要中美關係發展保持穩定，「台灣問題」是最大分歧，美方「說一套、做一套」，更是可能破壞雙方互信的絆腳石。

除了首度點名賴清德加以抨擊引起關注外，習近平將台灣問題放在中方四條紅線首位，不僅強調了將不惜一切維護中國主權完整，也重申這是中美關係的重中之重，更強硬地向即將卸任的拜登警告，不要在離任前做一些支持「台獨」行為、向台灣做順水人情，例如宣布重大軍售，以及給予賴清德出訪過境優惠等舉措。

筆者覺得，除了向美方重申中方立場外，亦顯示北京已經完全無法信任賴清德，並將他定性定調，認定賴未來會持續向實質「台獨」方向前進，更是向民進黨當局表明，大陸方向已預判未來兩岸關係的走向，做好一切應對「台獨」以及外力介入的準備。

大陸領導人首度點名批評賴清德「台獨」行徑

一如預期，民進黨官員的處理方式，是以美方公布的會晤內容，認為沒有看到有提及賴清德名字，宣稱是北京官員事後「加料」。

其實多家外國以及台灣傳媒的報道都點出，拜登任期剩不到3個月，根本無法代表美國作出任何長遠的承諾。中美領導人會晤，其實都是向不在場的第三者特朗普喊話。

拜登在開場白中提到，美中對話可防誤判，確保兩國間的競爭不會演變成衝突，「這是我們的責任」。他認為在過去4年，美中已證明建立這種競爭但又非衝突關係的可能性，說法似乎為維持與北京的關係提供理由。

而習近平的談話，看似給拜登4年任期處理美中關係做總結，但其實是在為未來特朗普處理複雜敏感的中美台關係設下「框架」，尤其將台灣問題排在四條紅線第一位，明確定出中美兩國關係的底線。

在這個背景下，中美元首都希望藉傳媒報道，將信息傳遞給特朗普幕僚，作為下屆政府施政依據，況且大陸官媒在報道中點名賴清德，肯定經過高層審批。習近平在兩國領導人會晤中，有沒有說出賴清德名字已不是重點，而是要特朗普幕僚從報道中看到，美方包庇賴清德「台獨」行為，勢將破壞兩國關係和互信，甚至可能走向衝突邊緣。中方極其強烈而明確的信息，美方和民進黨當局肯定都接收到了。