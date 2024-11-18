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18/11/2024

聖誕好去處2024｜西九20 米巨型戶外聖誕樹 逾萬呎聖誕小鎮熊貓主題打卡位 ＋光影隧道！四場維港海上煙火、聖誕市集幾時開始？

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Text: Eunice Chow Photo: 旅發局

　　聖誕必去西九打卡！今年旅發局舉行「香港繽紛冬日巡禮」將於11月 22日啟動，西九文化區20 米巨型戶外聖誕樹加碼首次化身巨型畫布，加入投影呈現一幕幕冬日節慶場景。聖誕小鎮同樣upgrade華麗登場，以「禮物」爲主題設多個主題打卡位，指定日子西九海濱亦將上映共四場冬日維港海上煙火，其中三場更將橫跨聖誕節假期在維港綻放！

 

 

禮物為主題逾萬呎聖誕小鎮

 

　　除了聖誕樹打卡位，今年海濱聖誕小鎮將擴大範圍至逾萬呎，面積比去年增三成，設有各式打卡裝置。西九文化區藝術公園海濱草坪西面的聖誕小鎮以「禮物」為主題，以聖誕小精靈送出散落於小鎮内近百個不同大小、色彩耀眼的聖誕禮物為場景，大家可走入被「禮物」包圍場景打卡，感受滿滿節日祝福。

 

 

　　聖誕小鎮同場首設聖誕主題「光影隧道」，在隧道內的動畫中，看看聖誕村莊内小精靈忙於「送禮」的應節場面，在小精靈的陪伴下，與摯愛親朋同享一趟溫情洋溢冬日遊。聖誕老人不時在小屋驚喜現身，與市民旅客歡度佳節。

 

聖誕小鎮同場首設聖誕主題「光影隧道」。

加大版聖誕小鎮設長達8 米、禮物滿載的小火車、逾10 棵不同大小、佈置精緻的聖誕樹等。

最近大受歡迎的可愛熊貓亦會以聖誕裝扮於小鎮出現。

 

「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮

日期︰11 月22 日至2025 年1 月1 日

時間︰年11 月22 日晚上8:30 至11:00

11 月23 日至12 月20 日星期一至五下午5:00 至晚上11:00、星期六及日上午11:00 至晚上11:00

12 月21 日至2025 年1 月1 日*上午11:00 至晚上11:00

地點：九龍西九文化區海濱草坪西面

註︰12 月24 及25 日延長開放時間至翌日凌晨1:00、12 月31 日的延長開放時間待定，聖誕小鎮當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。

 

下一頁：4場冬日維港水上煙火

 

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