玄學面相︱戴妃、林黛不得善終面相共通點︰三白眼！眉濃目露兼三白眼易鑽牛角尖？ 會否遭逢厄運，還看這一點！

有一個相學特徵與生死掛勾，顯示可能因一時衝動而自殺、或因經常太「揚」而被殺，這凶兆就是三白眼。

三白眼分上三白和下三白，以後者較常見，下三白即曈仁靠上露出左、右、下三方的眼白。

這在普通人的臉上，會製造一是凶（當表情認真時），一是呆（當木無表情時）的印象。但在漂亮的而孔上，卻會令人覺得她迷失、落寞，從而產生我見猶憐的好感。

近代最眩目的皇室成員戴安娜便是一例。雖然她得不到丈夫和夫家的愛錫，但論民望與輿論，真是萬千寵愛在一身，可惜36歲便魂斷巴黎。

有關她被暗殺的傳聞一直甚囂塵上，還傳與英國軍情王處（MI5）扯上關係。

2017年1位自稱是該處前特務的John Hopkins 在ScreenHoopla.com 爆料說:「我殺了戴安娜王妃。」

這位八十歲的病榻老人臨死前稱，他由73至99年多次參與軍情五處的暗殺行動，王妃是他唯一下毒手的女性。

此說當然沒有證據，但英國王妃遭遇不測是事實。

東方美人的例子則有林黛，她是上世紀五六零年代紅極一時的四屆亞洲影后，還嫁了家勢顥赫的雲南省長（俗稱雲南王）龍雲的五公子龍繩勛，但三十歲時卻自殺身亡。

她和戴安娜都有下三白眼，也都不得善終。

但是否所有具此特徵的人都會「死於非命」呢？又未必喎！最關鍵要看眼神。

兩位美人皆眼大、眉濃，而且眼神都很「露」，有這種組命的人容易鋒芒太露，思想有時偏激、行為有時衝動、有點「牛脾氣」，容易把心一橫。

那位自稱是英國前特務的老人透露：王妃知道太多秘密，她與皇室素有嫌隙，隨時可能大爆內幕。他此說當然亳無實據，有人指是純屬杜撰，但戴安娜曾經在媒體上率性地批評王室，也顯露了其「唔識撈」的性格。

林黛也一般剛烈，1963年，她「去到盡」尋死，同時服食過量安眠藥及開煤氣，據說只因家庭小事。

坊間流傳一說是當天她在片場，被一位平日與她有積怨的導演奚落：「你還神氣甚麼？你已經一天不如一天地走下坡了。」林黛登時大哭，回到家中，還是氣在心頭，因此和丈夫因傭人小事而吵了一頓，當晚就雙料自殺。

兩位絕色美人都眉濃目露，又兼三白眼。這種人容易走向極端，若換了一個眼神平和的人，處事方式可能會圓融得多。

眼大眼靚是上天的恩賜，但切忌附帶三白眼，就算有此「贈品」，也要努力管控情緒，忍一時之氣，換來海闊天空。如此則可盡用自己美目明眸，為幸福籌謀。