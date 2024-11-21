既濟卦看北韓出兵俄烏戰爭

北韓出兵俄烏戰爭已成事實。俄羅斯外長拉夫羅夫早於11月1日在莫斯科與北韓外長崔善姬會談，崔善姬承諾北韓將堅定支持俄羅斯，直到她在俄烏戰爭取得勝利。

11月1日，北韓外長崔善姬在莫斯科向俄羅斯外長拉夫羅夫承諾，將堅定支持俄羅斯直至戰勝烏克蘭。(AP)

估計北韓會有1萬2千名士兵派往俄羅斯，先頭部隊1500名經已抵達俄羅斯，但他們要先接受培訓，學習俄語才能聽得懂俄國軍官的軍事指令。現時俄羅斯在俄烏戰爭損失慘重，據英國軍情部門透露，俄羅斯自2022年發動戰爭以來，總計傷亡人數已超過60萬。

因此今次北韓出兵，對普京來說，有如天降甘霖，因北韓擁有120萬士兵，是世界上名列第四大的軍隊，據說最終可出兵達8萬8千人。而北韓此次部署，將使北韓軍隊積累戰鬥經驗，從而進一步增加對南韓的威懾力。

北韓擁有120萬士兵，是世界上第四大的軍隊。(AP)

北韓的金正恩並不愚蠢，他應是計算過有利可圖才出兵。據說俄羅斯可能會向北韓提供糧食、燃料、衛星技術以及提供約2億美元資金作為回報。金正恩對尖端軍事技術很感興趣，特別是洲際導彈和核潛艇。對北韓來說，會期待俄羅斯提供軍事技術，支援北韓的武器、太空計劃以及間諜衛星計劃。

金正恩對尖端軍事技術如洲際導彈很感興趣 (AP)

美國早於1987年開發「薩德反導彈系統」（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD），而此武器已於2017年運抵南韓。另一方面，俄羅斯則於1988年發展Iskander導彈，射程雖短，卻具有反導彈攔截系統的能力。如今北韓已具有北韓版的Iskander，大可在今次的俄烏戰爭使用，看看其實效，萬一將來北韓與南韓兵戎相見，北韓版的Iskander就可大派用場，對付南韓的THAAD了。

俄羅斯的Iskander導彈，具有反導彈攔截系統的能力。(Shutterstock)

無論如何，北韓出兵俄烏戰爭，會否擦槍走火，不妨卜卦看看。以「北韓」為上卦，「俄烏」為下卦。北字5劃，韓字17劃，5+17=22，除8餘6，得出坎卦；下卦俄字9劃，烏字10劃，9+10=19，除8餘3，得出離卦。全卦為上坎下離，是為水火既濟卦。

既濟卦

既濟卦是六爻得位，陰陽皆得濟，是卦爻最完美與最穩定的狀態，萬事俱備，條件已成，水火相濟而調和。「既」字原形為一人跪坐在食器旁並轉頭，表達已吃飽，即完成的意思，「濟」字原本是河水名字，「既濟」引申為完成渡河。但由於它過於完美，意味著未來只會走下坡，難怪卦辭說「初吉終亂」，現今情況則要看變爻。

甲骨文「既」字

上卦「北韓」（22劃）加下卦「俄烏」（19劃），22+19，總數是41，41除6餘5，即九五爻變，爻辭曰：「東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福」。東漢易學家鄭玄認為，東鄰西鄰分別喻指商紂和周文王，因周在西，商殷在東，但在今日來說，東鄰應是俄羅斯之東的北韓，西鄰是俄羅斯之西的美國。

所謂「禴祭」，在周代是夏天的祭禮，一切從簡。很明顯，既濟卦的九五爻辭，不認同由北韓出兵來解決俄烏戰爭，反而贊成美國的簡單方式止戰。因為特朗普在未當選總統之前，已曾揚言可在一天之內結束俄烏戰爭。

料特朗普會以斷絕援助為威脅，迫澤連斯基與俄羅斯談判。(AP)

特朗普會在明年1月20日正式就職美國總統，到時會有甚麼妙計？估計他或會效法「黑幫式講數」，以斷絕援助為威脅，迫使澤連斯基坐上談判桌，而結果是俄羅斯已侵佔了的烏克蘭兩成領土不會歸還，變成歸屬於俄羅斯的特別自治區。至於澤連斯基，多半將黯然下台。