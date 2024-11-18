《破·地獄》達6000萬票房！許冠文望憑電影創本地電影紀錄 楊受成逆巿加導演人工！

電影《破·地獄》由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅、朱栢康等人主演，票房每日也有好消息，截至18日有6000萬票房，成為香港近來的話題作品，電影公司更於銅鑼灣舉行海報劇照展。許冠文與電影中的女兒衛詩雅「重逢」於展覽上，許冠文表示香港電影行業正處於艱難時期，希望藉此戲能令香港電影業見起色。老闆楊受成博士在現場更自爆，在這個時候也希望加導演人工。

許冠文、衛詩雅、陳茂賢導演以及其他演員，聯同楊受成博士和太太於日前一起在海報劇照展覽出現見傳媒，現場貼滿很多劇照之外，更將戲中1:1的紙紮名車做展覽。電影公司還開心地宣布電影票房已達6000萬，楊受成不斷讚揚導演以及許冠文，還笑言自己已加導演人工。

這套電影以香港的殯儀業做主要題材，談論面對生死之餘，亦都講到普遍香港人面對的困難事情，所以除了導演之外，電影老闆楊受成亦表示在巿道低迷之時，大膽一試拍這類題材電影：「我係生意佬，唔係有好清高偉大思想，只為賺錢。呢套戲知道賺錢中，好開心能搵到michael 哥（許冠文）、（黃）子華拍檔，真係好夢幻，好多朋友問我係咪好多錢，拍呢個棺材舖嘅戲，又搵許冠文、黃子華做，佢兩個係笑匠，點解拍咁嚴肅嘅戲，係咪嫌錢多？點解唔開笑片？畀人鬧到我有少少慌慌地，但應承咗都要死頂去拍，好開心，相信呢套戲好大機會，可以破（票房）紀錄。」

已經很久沒有表演棟篤笑的許冠文，於活動上忍不住要幽默一番：「最初我同大家講係喜劇，相信大家而家知道，睇完套戲雖然會喊，但今日喊完，個世界會靚咗，大家釋放到自己。最初睇完劇本都想喊，做做下戲太投入我都唔記得，真係以為佢（衛詩雅）係我個女，好有呢個感覺，佢嘅表情真係做得好犀利。」現時票房有6000萬，許冠文希望可以藉此戲創新紀錄：「希望呢套戲可以破地獄之餘亦可以破紀錄，香港電影而家相當困難，希望帶動香港票房有更好紀錄。」

不少入場看過電影的觀眾都表示內容催淚，楊受成博士同樣被某些場面所感動：「好多段戲都好感人，最後爸爸讀出畀個女文玥（衛詩雅飾）嘅一封信，係最Touching ，令我眼淚都標出嚟。」

飾演父親的許冠文，今次跟黃子華合作，大家很快已經擦出火花，有不少難忘場口：「我同黃子華唱南音嗰幕好難忘，歌詞『天隔一方難見面』，喺經歷疫情之後好有感覺，唔係死先天隔一方，因為疫情人與人都好難見面。而且同黃子華咁耐冇夾，今次夾好快就連接到，有感覺似返去以前同Sam（許冠傑）一齊做嘢嘅感覺，唔使一齊練就有默契。另一幕我同個女，佢同我沖涼，我都差唔多咁上下年紀，自己都好快，可能好似戲中角色咁樣，我真係有呢個感覺，萬一我係咁會點呢？衛詩雅又做得好好，佢個名又同我個女一樣叫Michelle，所以好有親切感。讀遺囑自己講都喊，同埋傳統唔畀女仔做破地獄儀式，但最終個女可以自己做嗰場儀式，好感動。」

在戲中演技被受讚賞的衛詩雅，希望之後票房更高，除了做謝票之外，亦希望多做善事回饋社會。而講到拍呢部戲邊個位最難忘？她就為戲中飾演父親的許冠文洗頭一幕，久久未能平伏心情：「故事最尾同爸爸洗頭場戲，第一次睇劇本已好大感觸，演嗰陣要壓住自己情緒嚟演，最尾我個角色，對我嚟講好重要，好難講出口。另一場，個心好似裂開，就係我同哥哥（朱栢康飾）存在好大矛盾，喺醫院爭執嗰場戲。」演員們都對這戲內容念念不忘，觀眾亦可以去展覽，欣賞由黃子華在戲中研發出能夠「駕駛」的紙紮名車，回味一下電影情節。