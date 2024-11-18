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18/11/2024

蛇年12生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬狗」今年運氣排第一！「屬雞」的打工仔容易升職！「屬猴」有女貴人！

#打工仔 #蘇民峰 #屬猴 #屬雞 #2025運程 #十二生肖運程 #蛇年運程 #寒命人 #平命人 #熱命人 #屬狗
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Text: Katty Wu

　　上次蘇民峰師傅跟大家分享了屬蛇、屬馬、屬羊在2025的運程，今次輪到屬猴、屬雞及屬狗。蘇師傅指屬狗今年運氣排第一，有地位提升，更逢凶化吉，而且紅鸞星動，有另一半的朋友，今年很大機會會結婚！

 

寒命人-生於西曆8月8日-3月6日（立秋後驚蟄前）

熱命人-生於西曆5月6日-8月8日（立夏後立秋前）

平命人-生於西曆3月6日-5月6日（驚蟄後立夏前）

 

蘇民峰師傅指蛇年「寒命人」及「熱命人」可以積極進取，「平命人」及「熱命人」則宜守不宜攻。

 

屬猴｜會有女貴人相助

 

　　今年太歲刑合，是非多，但人緣好，即是小人及貴人同時出現！感情方面客易「床頭打交床尾和」，一時攬頭攬頸，轉個頭就反晒面，耍花槍是小小的生活樂趣，沒有太大問題。有穩定感情的話會繼續穩定，單身則會有假桃花。

 

　　屬猴今年其實運氣不錯，有吉星「歲合」，是貴人星，另一吉星「太陰」，是女貴人星，即是有兩個貴人星！如果上司、下屬或拍檔是女人都會加分！

 

　　凶星的「天宮符」，不過只是普通的是非星，「孤辰」心情有時會覺得孤獨不開朗，胡思亂想，不妨多約朋友去街！「亡神」代表失物，容易唔見銀包、鎖匙、手提電話等私人物品，要特別留意。

 

　　運氣方面，「寒命人」睇高一線，遇到新機會可放膽嘗試，相反「平命人」及「熱命人」往後3年都不是太順利，守不宜攻。

 

Mirror的AK、Jer都是屬猴，今年有女貴人相助，是不是指花姐呢？（圖片來源：IG@jeremylaous）

 

下一頁：屬雞運程

 

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