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19/11/2024

《破．地獄》的人生教育

#退休 #破．地獄 #快樂退休 #陳敏兒 #生死教育 #家長教育 #人生教育 #電影
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　《破．地獄》引起的火焰，一發不可收拾，短短兩星期，此片已發展到成為一個「香港人文化」及「香港價值觀」現象，也有人在研究延續其影響力，包括搞破地獄旅遊、殯儀館夜繽紛（絕非搞笑！）、「無處不破地獄之區區有破地獄」。當然，電影公司更密鑼緊鼓希望食盡佢，炮製加長版，延續聲勢及票房。

 

《破．地獄》的意義，遠遠大於商業價值。

 

　　《破．地獄》的影響力如此深入民心，絕非爆冷或偶然，只要你看過此片，一定會有所感受，因劇中人的際遇，總或多或少入到你心坎之中，令你有所頓悟，深深感觸。

 

　　好友陳敏兒（廖啟智太太）息影後做過不同工作，當中最有意義又正在積極投入的，正是人生導師、生命輔導員，希望能憑自己的際遇，透過個人從痛苦黑洞走出來的經驗，與遭遇不幸者作分享，並給予面對未來的鼓勵。

 

　　一切一切，要有真實個案作教材，故此，除引用自己經歷外，也需要引用其他人的例子，包括不停看書。

 

　　前晚佢傳來訊息，因剛剛看完《破．地獄》，有頗大感受：「碌Sir，我決定一看再看三看此片！因完全可以用作輔導任何人面對生命起伏的教材。對我從事的生死教育及家長教育，有莫大幫助。昨晚開講座，席中正正坐著《破．地獄》的發行經理，提議用此片作一點啟發。究竟，可以點做呢？」

 

走過人生的苦難道路，陳敏兒今天已變身生命導師，正構思如何用《破．地獄》作為教材。

 

　　其實，這正正也是上周邊看此片時腦內跳出的意念。因戲中觸及的問題，每一項皆可作為一個課題，變成今天香港人的生活教材。於是，思考半小時後，回覆敏兒。

 

　　「敏兒，你的想法與我不謀而合。既然你已具備明確動機，又有現成的學生，一定可以很快落實。我建議你將全套電影剪接成多個片段，每節10分鐘以下，方便聽眾吸收及消化，這樣，就可籌辦整個系列，分不同課堂用。」

 

香港人觸及的切身問題，能否開誠討論？例如照顧者的身心苦況、子女未安排妥善就放下無依父母突然移民、父母一廂情願不顧子女意願而決定其前途⋯⋯

 

　　電影之中的題材非常豐富，小弟認為可拆開十講：（一）親人之間的情緒勒索，應該嗎？如何面對又過到自己責任感及良心一關？（二）如何做一個稱職及安心的照顧者？可以怎樣捱過每天要面對的負擔？（三）被照顧者的心態調整（片內中風後的許冠文）；（四）怎樣面對親人的生離死別？（五）每個人內心皆有其執著，不是無緣無故的，怎可互相包容理解？（六）父母對子女的期望與自我管控；（七）怎樣協調兩代的價值觀而不出現強迫與強加？（八）一家人相處之道，如何維繫父子情及手足情？（九）若家庭成員決定移民，應該怎樣預先做好安排與交代，以免上一輩有被遺棄之感？（十）不合時宜的傳統觀念，應否打破/應如何打破？

 

　　以上系列，希望敏兒能火速落實並籌備開講，到時，我也許會是座上聽眾呢！

 

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