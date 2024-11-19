  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
風水蔣知識
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

19/11/2024

年近歲晚裝修關風水事？2025年邊三個方位不宜搬動？黑白灰簡約家居風人人啱？揀梳化呢隻色最隱陣！裝環保吊扇有咩要留意？教你3大家居風水Tips！

#梳化 #犯太歲 #風水 #裝修 #五行 #顏色 #風水玄學 #蔣匡文 #玄學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。年近歲晚，好多人都想輕裝修家居、買新家具或者搬動家具轉一轉位，令居室有新的感覺。究竟係咪一定要趕農曆新年前做好？原來，每年都有幾個位置是不適宜搬動，包括太歲位、三煞位及戊己都天煞方位，今集同大家分享2025年不宜搬動的方位。近年家居流行黑白、藍、灰等簡約主義風格，風水學點睇？係咪人人都啱？揀梳化咩顏色最穩陣？梳化宜幾多座位好？支持環保的朋友打算安裝吊扇，又有咩要留意？即聽蔣匡文博士解說！ 

 

Read More︰

人無善痣之說係真？脫癦可以改運？有錢人癦痣有咩共通點？癦痣宜圓、凸、美還要這一特徵！ BB有胎記因為冇留意XX？古人紋身為巫術？

-

睇相除了面相仲要睇埋身相？古人要睇全相！張家朗、江旻憓屬「五長」？「五短」除了手腳短呢度要短！金木水火土哪一種人適合肥？肥人好福氣係真？ 

-

中秋節邊個地方有月蝕？占星角度：不吉利！日蝕預示政權改變、月蝕小市民無錢！預測中秋月蝕股市或出問題？大家應該觀看日蝕、月蝕、流星雨？古人咁樣破解日蝕魔咒

 

*玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多風水蔣知識文章

你可能感興趣

#梳化 #犯太歲 #風水 #裝修 #五行 #顏色 #風水玄學 #蔣匡文 #玄學
更多職場文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk