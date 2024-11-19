  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

19/11/2024

【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化

#快遞 #順豐 #招股 #國際化 #菜鳥 #極兔 #橡樹資 #小米 #中國東方資產管理 #嘉里物流 #京東物流
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中國年度快遞量周日（17日）突破1500億件之際，頭頂高端光環的行業巨頭順豐，周二（18日）起啟動在港招股，將晉身首個「A+H」上市的物流企業。而在今次擬集資最多61.71億港元前，順豐剛剛完成慷慨派息67億元人民幣（包括48億特別股息）。

 

強者環伺，淘天京東抱團

 

　　當「拆快遞」成為國人的生活方式，2024年開年至今穿梭往來的1500億件快遞，挨個排列足以往返地球和月球50次，日業務量最高可達7.29億件。如此巨大的市場蛋糕，焉能不令人眼紅？

 

　　經過多年價格戰和汰弱留強，如今的玩家可謂各具實力－－官方背景的郵政，老牌的「三通一達（圓通、韻達、申通、中通）」，外來的極兔（01519），後台強大的菜鳥和京東物流（02618）……民營快遞營收一哥順豐，可謂四面受敵。

 

【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化

淘寶天貓近日接入京東物流，接著京東商城投桃報李接入菜鳥。

 

　　最直接的證據即是近期淘天系、京東系似聯手狙擊順豐。先是淘寶天貓接入京東物流，接著京東商城投桃報李接入菜鳥；雙11前夕，淘寶再宣布停止向香港用戶提供順豐送貨選項，而京東則在港推出滿299元免運費最快次日送貨上門，無疑令順豐倍感壓力。

 

速運業務單票收入十年低

 

　　儘管「電商件（經濟快遞）」佔順豐業務收入比例極低（上半年不到10%），但貓（淘天）狗（京東）兩大電商巨頭聯手，相當於堵住順豐的電商增量市場之路；此外，儘管順豐的核心業務時效快遞續推動營收雙位數增長，但速運業務單票收入10月僅錄14.64元人幣，錄十年最低，背後或是「以價換量」的苦衷。

 

【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化

鄂州花湖機場是亞洲第一個、世界第四個專業貨運樞紐機場。

 

　　為此，發力開拓海外市場或是差異化突圍的利器，順豐今次招股就擬將集資所得約45%用於加強國際及跨境物流能力。此布局早在順豐謀劃8年，在湖北鄂州投資、建設、運營花湖機場（總投資320億元，2022年11月正式開通），將其打造成「空中出海口」，以及2021年斥資逾175億元收購嘉里物流（00636）51.5%股權即已顯露。

 

10位基石投資者陣容強大

 

　　順豐的業務規模和公司價值「亞洲第一、全球前三」的願景，似乎受到一眾重量級基石投資者的垂青。包括橡樹資本、小米、大摩、太保、信和置業等10位基石投資者，將合共認購約2.05億美元股份。

 

【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化

順豐同城官宣「亞洲飛人」蘇炳添為首位品牌代言人，惟股價至今仍潛水。

 

　　陣容相當強大，不過，如回想順豐旗下2021年5月上市的順豐房託（02191），擁有國家隊背景的中國東方資產管理擔任基石投資者，最新股價仍低於招股價；另一隻2021年12月上市的順豐同城（09699），亦於招股價下潛水。較A股折讓最多三成的順豐港股是否買得過？在上市前豪派特別息及中期息，醉翁之意或已不言而喻。

 

撰文:金子安

 

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#快遞 #順豐 #招股 #國際化 #菜鳥 #極兔 #橡樹資 #小米 #中國東方資產管理 #嘉里物流 #京東物流
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk