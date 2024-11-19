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19/11/2024

Grand住去大阪｜Ritz Carlton歎米芝蓮一星法國菜、安藤忠雄設計Ｗ Hotel頂樓套房

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Text: Katty Wu

　　早前，高海寧（高Ling）、陸浩明（6號）及C君去了關西拍攝旅遊節目《Grand住去大阪》。節目主打「豪華的享受」，例如他們會歎米芝蓮餐廳、吃全世界最貴的Omakase壽司、豪花數萬日圓享受頂級spa，以及入住多間「天花板」酒店！於剛剛過去的星期六（11月16日），播出了第一集，他們去了由安藤忠雄設計的酒店「W大阪」、於「Ritz Carlton大阪」歎米芝蓮一星法國菜、品嘗吞拿魚稀有部位、乘坐奢華觀光列車「丹後黑松號」，以及到梅田藍天大廈空中庭園欣賞大阪夜景，我已經幫大家整合了所有資料，大家可以齊齊跟住去「豪玩」！

 

01. W大阪．安藤忠雄設計「大人遊樂場」主題酒店

 

　　節目首間介紹的酒店，是於2021年開業的酒店「W大阪」。品牌向來走hip及玩味的風格，這間是日本首間W Hotel，用了「大人遊樂場」做主題，更請來了著名建築師安藤忠雄設計，令酒店更具吸引力！高Ling、6號及C君去了酒店頂樓的「Extreme-WOW」套房，面積達2,800呎，樓底有4.5米高，設有超開揚落地玻璃，可以俯瞰城市景色！最大的特色是房內設有DJ台可以打碟，而且隔音、防震設備完善，很適合開party，房價要100萬円（約$51,000），每晚！

 

「Extreme-WOW」套房位於酒店頂樓，樓底有4.5米高，設有超開揚落地玻璃，可以俯瞰城市景色！（圖片來源：TVB）

 

「Extreme-WOW」最大的特色是房內設有DJ台可以打碟，不知道C君有沒有「露兩手」？（圖片來源：TVB）

 

房間夜晚的燈光很迷幻，非常適合開party！（圖片來源：Rakuten Travel）

 

房內最屬目的就是這個銀色的鏡面浴缸，設計理念來自香檳桶！（圖片來源：Rakuten Travel）

 

高Ling笑指浴缸的形狀似巨型拉麵碗！（圖片來源：TVB）

 

寢室的設計比較普通，可能睡覺時還是想舒適一點，不用太花巧！（圖片來源：Rakuten Travel）

 

W大阪

網址：按此

 

下一頁：Ritz Carlton歎米芝蓮一星法國菜

 

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