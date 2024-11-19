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19/11/2024

熊貓雙胞胎百日慶典派對！11月23、24日海洋公園邊度派紅雞蛋、豬腳薑醋？幾點睇家姐細佬直播？Fans必買獨家大熊貓寶寶主題精品、手工陶瓷品！

#大熊貓安安可可 #海洋公園 #熊貓經濟 #大熊貓龍鳳胎 #熊貓 #本地遊 #百日慶典派對 #大熊貓BB
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Text: Eunice Photo: 海洋公園

　　做足準備未呀？仲有幾日海洋公園為一對港產大熊貓雙胞胎舉行的百日慶典派對！11月23及24日當日將大派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋，同大家開心share呢份喜悅，Fans必留意幾點有得睇家姐細佬直播？邊度免費派扭扭熊貓氣球，還要預訂敲碗推出的「超人家姐熊貓毛公仔」，以及一系列可愛主題精品！但，不要忘了去「大熊貓之旅」探望大熊貓爸爸樂樂呢！

 

 

　　百日宴一定要食紅雞蛋同豬腳薑醋！今年8月15日誕生的小熊貓雙胞胎即將100日大，11月23及24日的百日慶典派對，海洋公園將於正門入口及「自然生態徑」附近，向入場訪客分別派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋（數量有限，送完即止），大家記得提早入園獲取呢份喜慶小禮物！

 

百日傳統：免費贈送嘉美雞紅雞蛋

日期及時間︰2024 年 11 月 23 至 24 日上午 10 時

地點︰海洋公園入口（海濱樂園）*數量有限，送完即止

 

百日共慶：免費贈送鴻福堂自家豬腳薑醋（300克）

日期及時間︰2024 年 11 月 23 至 24 日上午 10 時

地點︰自然生態徑附近（海濱樂園）*數量有限，送完即止

 

 

家姐細佬實時直播

 

遊客可於威威劇場門口位置領取當場的「家姐細佬實時直播」活動門票，先到先得，額滿即止。

 

　　家姐細佬的一舉一動都是全城焦點！在威威劇場的大型LED屏幕上，將會實時直播這對雙胞胎寶寶睡覺、玩耍或探索四周的畫面，讓你親眼觀察牠們的日常活動，見證牠們的成長。威威村民還會和你分享有趣的大熊貓知識，讓你了解更多這對可愛的雙胞胎毛茸茸背後的小秘密。每場直播更設有海洋公園全年會員專區位置！

 

家姐細佬實時直播

日期：由2024年11月23日起每天播放

時間（每節約30分鐘）：直播中午12:00及下午2:00、當日重播下午4:00及下午6:00

地點：威威劇場（海濱樂園）

如何參與：遊客可於威威劇場門口位置領取當場的「家姐細佬實時直播」活動門票，先到先得，額滿即止。

 

下一頁：更多熊貓雙胞胎百日慶典派對

 

 

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