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20/11/2024

公營醫療，青黃不接

#女子愛財 #公營醫療 #醫生 #政府醫院 #理財智慧
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　上次提到，最近我有位親戚因為一些突發的小病，要入住公立醫院一晚，出院後還要去政府醫院的日間手術中心再做一個小手術，令我有機會近距離體會到公營醫療的最新情況，今次我想和大家分享一下感受。

 

　　當日我的親戚因為微絲血管瘤（後來才知道這個名稱）爆破而流血不止，最初他去了私家醫院的急症門診，但醫生看過情況，也大概推斷了病因之後，卻說沒有外科醫生當值，所以他們只能替我親戚洗傷口，然後就替他call白車，把他送往政府醫院。

 

　　這明顯就是公私營的協作，私營醫療不能處理的情況，就交回公營醫療。只不過，我們覺得，這只是簡單的小手術，為何私家醫院竟也不能處理？

 

　　無奈地，我親戚只得接受這安排。不消10分鐘，救護車已經到達。由於是十字車送來，加上親戚的恤衫幾乎全沾血了，所以到達公立醫院後，最初的分流程序十分有效率，十多二十分鐘之後就見完急症室醫生，也抽了血和照X光。不久就有護士告知我親戚，最好住一晚醫院。

 

　　當時，我親戚的情況已經穩定下來，沒有再出血，但傷口仍然沒有凝結，稍為碰一下仍然會滲血，我親戚衡量過情況，同意留院一晚。但決定留院之後，就要在急症室的大堂等上房。

 

　　結果，這一等就是兩個多小時，因為大堂擠滿了等看病或上房的病人。我估計，最重要是等病房通知，何時有床位。幸好，最終都只是兩個多小時，親戚已可上病房。

 

政府醫生出現年齡斷層，缺少了一批40歲左右又經驗豐富的中年醫生。(Shutterstock)

 

　　當我們上到病房時就發覺，真的每張病床都有病人，可見香港的醫療需求有多大！但病房的效率也很高，馬上便有護士和醫生來看我親戚的情況。只不過，那位當值醫生說，暫時不做甚麼，還是先住一晚，由明早的主診醫生決定如何處理。

 

　　這位當值醫生給我的最大感覺是她很年輕，可能只是剛實習完，而且，我見到的大部分當值醫生都很年輕。到了第二天早上，有位主診醫生來看我親戚，這位主診醫生也十分年輕，可能只比前一晚看我親戚的醫生稍大幾年，但都應該是三十出頭而已。

 

　　這位主診醫生很肯定地說，這是微絲血管瘤，最徹底的做法是動手術切除，而這類小手術只需在日間手術中心進行便可。她馬上替我親戚去安排，誰不知，留院病人也不能優先安排日間手術中心。因此，當值醫生替我親戚再約，但就先安排他出院。

 

　　這裏可以補充一點，這位主診醫生來過之後，還有一位可能是「顧問醫生」的人到來，後面就跟著好幾位年輕醫生，當中包括看我親戚的主診醫生。這位「顧問醫生」的年紀50多歲，連那位主診醫生都要向他匯報各病人的情況，以及治療方案。

 

　　姊妹們，說到這裏，大家應該知道，我想指出的一點就是，據我在這兩天的觀察，政府醫院內真的出現青黃不接的情況，要不就是年紀很輕的實習醫生，或剛完成實習不久的年輕醫生，要不就是接近退休，但經驗豐富的醫生，當中少了一批40歲左右，體力充沛，而同時又經驗豐富的「中年醫生」呢！

 

　　我明白，這個是現實上的情況，因為這批醫管局的骨幹，不少都跳了出去自己開業，或加盟一些醫療集團「搵真銀」。

 

　　好了，至於我親戚後來做日間手術的體驗，以及公私營醫療的其他情況，下次再和大家分享。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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