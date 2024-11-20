美國新政局左右現金流

因為情況可能牽涉現金流的改變，所以筆者都談一談特朗普。

特朗普再次當選美國總統，很多人也評估如何影響市場、經濟和國際大局。筆者覺得特朗普是一個難以估計的對象，我選擇靜觀其變，看看有甚麼重要的項目受他改變，在跡象出現的初期，及早確認一個新的趨勢。筆者在此分享作為商人和投資者，究竟會關心哪些變動。

美國大選前，很多人都問筆者究竟是特朗普跑出還是賀錦麗勝利。我一直認為特朗普的勝算高得多，因為我認為美國「窮得只有股票」，特朗普是有條件令股市短暫回春的一個戲劇性人物。

特朗普回歸白宮，將令金融市場及國際大局有所改變。(AP)

很多人都忽略了特朗普跑出之後，國際基金有所轉變，本來正在轉口風說東方機會無限，突然之間有很多基金再唱淡，甚至說會離開中國，顯然特朗普給予基金界新的希望，大有班師回朝之勢。美國國債息口亦上升，美債息上升，會令到香港定存息口也回升（銀行往往用美債息口利益來支付定期存戶的利息），這會影響本來在香港的資金在美國減息後正流出定存的情況，可能會流得慢一點，顯然資金流西去東來的趨勢由快轉緩，香港股市亦表現偏軟。

另外有三方面，我們要留意特朗普有否改變。第一，特朗普如何處理俄烏和以巴兩場戰爭。這兩場戰爭都是消耗戰，縱使俄烏之戰損耗了歐洲，但歐洲其實是美國歷史上長遠的忠實盟友，盟友被削弱，其實也是美國長遠力量的損失；而以巴戰爭更加微妙，這場消耗戰，筆者認為吃虧的會是軍工成本較高的西方。

第二，特朗普如何處理與俄國的關係。大家有看《三國演義》就會明白，三國中兩國團結起來，就可擊敗本來的強方。現時中俄緊扣聯合一起，其實美國長遠是吃大虧的。

第三，特朗普能否做到改革。現在美國競爭力下滑，貿易逆差亦日益嚴重，所謂貿易逆差其實在一定程度反映競爭力不足，不去改革自身的不足而一味抵制，是解決不到問題的。特朗普有很多可以改變局面的條件，筆者並不相信他可以扭轉，但可以做到短期的情緒化氣候。一切都是等著瞧，看實際發展及看數據，不要跟集體情緒，實事求是。

筆者對香港充滿信心，香港是屬於中國的國際金融中心，香港的地位是多年港人配合時勢努力的成果，香港需要全世界，同樣全世界亦需要香港。好日子正回歸，我認為回得慢一點可能更好更穩。

筆者公司有一個Top Sales上台領獎的時候說：「努力就是旺季！不努力就是淡季！」香港處境怎樣？不如我們改變心態，掌握在自己手上吧！