近來，酒旅行業迎來了前所未有的發展機遇。據中國旅遊研究院數據顯示，去年暑期國內旅遊人數達18.39億人次，旅遊收入1.21萬億元。

酒旅行業紛紛探索新的行銷模式和管道，以更好地滿足消費者的需求。其中，短視頻和直播的興起為酒旅行業帶來了新的機遇。

1.「官號 + 明星直播間」，華住會玩出新花樣

作為酒旅行業的佼佼者，華住會率先將短視頻和直播應用於營銷實踐中。去年8月中旬，華住會抖音官方帳號正式開播，在直播過程中，華住會不僅展示了酒店的優雅環境和優質服務，還通過互動環節和優惠活動吸引消費者的參與。

華住會酒店推薦是其在抖音上粉絲數量最多的官方帳號之一。該帳號通過定期發布短視頻和直播內容，為消費者提供了豐富的酒店選擇和預訂管道。更與劉畊巨集，Vivi 王婉霏（劉耕巨集妻子）合作直播，吸引了大量粉絲的關注，促進轉化，為華住會帶來了顯著的收益。

愈來愈多酒旅企業開始在內容投入的基礎上，疊加直播、團購、日曆房等運用策略，用內容行銷直接撬動訂單和業績，並在平台內完成轉化、核銷。這樣的行銷組合優化了消費轉化鏈路，讓種草、轉化、點評、復購均可以在平台內一站式落地，有效地提高了商家的ROI，幫助他們高效實現銷售目標。

2. 利用矩陣號提高曝光度

隨著短視頻和直播的普及，愈來愈多的連鎖酒店和獨家酒店也開始在抖音等平台上進行行銷。這些酒店通過矩陣短視頻發掘不同角度內容展示酒店環境、設施和服務，通過直播與消費者進行實時互動，解答消費者的疑問，提高消費者的購買意願。

長白山瑞士酒店就是一個典型的例子。作為一家度假型酒店，長白山瑞士酒店通過「官方直播 + 達人帶貨」的組合拳，成功實現了雪季客房的預售。在直播過程中，酒店不僅展示了雪景和滑雪設施，還邀請了知名旅遊博主進行帶貨直播，吸引了大量消費者的關注和購買。這一成功案例不僅為長白山瑞士酒店帶來了可觀的收益，也為其他酒店提供了寶貴的借鑒經驗。

3. 抖音生活服務：酒旅行業的新增量管道

抖音生活服務作為抖音平台上的重要功能之一，為酒旅行業提供了新的增量管道。去年上線的日曆房功能更是為酒旅行業的營銷帶來了新的變革。通過日曆房功能，消費者可以直觀地看到酒店的客房情況和價格信息，根據自己的需求選擇合適的入住日期和房型。這一功能不僅提高了用戶預定客房的效率和便捷性，還為酒旅商家帶來了更多的訂單和收益。

除了日曆房功能外，抖音生活服務還提供了短視頻、直播、團購等多種行銷手段。這些手段不僅能夠説明酒旅企業更好地展示產品和服務，還能夠通過優惠活動和互動環節吸引消費者的參與和購買。隨著抖音平台在內容和服務上的不斷更新反覆運算，抖音生活服務已經成為酒旅行業不可或缺的重要管道之一。

4. 酒旅行業的未來發展趨勢與挑戰

酒旅行業在發展過程中也面臨著一些挑戰。一方面，隨著市場競爭的加劇和消費者需求的不斷變化，酒旅企業需要不斷提高自身的競爭力和創新能力；另一方面，隨著技術的發展和應用的普及，酒旅企業也需要加強數據安全和資訊保護意識，確保消費者的隱私和權益不受侵害。

為了應對這些挑戰，酒旅企業可以採取以下措施：一是加強品牌建設和市場推廣力度，提高品牌知名度和美譽度；二是加強產品創新和服務升級力度，滿足消費者的多樣化需求；三是加強數據分析和信息化建設力度，提高運營效率和管理水準；四是加強合作與共贏意識，與產業鏈上下游企業建立緊密的合作關係，共同推動酒旅行業的健康發展。

在充滿機遇與挑戰的酒旅市場中，短視頻和直播正成為撬動消費者出遊熱情的新槓桿。較早利用「短視頻 + 直播 + 團購 + 日曆房」等組合拳撬動訂單的商家將先一步突破業績天花板。隨著這一趨勢的不斷發展壯大，未來的酒旅行業將會迎來更加繁榮和多元的發展局面。在這個過程中，抖音生活服務無疑將扮演一個舉足輕重的角色，為酒旅企業帶來更多的商業機會和發展空間。