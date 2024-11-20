【FOCUS】油金股匯冷看「蘑菇雲」，惟普京底牌不止於此

2022年2月24日，普京開啟俄烏戰爭潘多拉盒子；整整1000天過去，當莫斯科再將手指高高舉起置於核武按鈕之上－－從油到金，從股到匯，表現齊齊今時不同往日。「核末日」、「第三次世界大戰」固然令人聞之色變，但聽聽普京對「核戰」的舊日言論，再看看精準預測美國大選勝負的Polymarket賭盤，「蘑菇雲」威脅更似談判籌碼，但俄羅斯的底牌遠不止於此。

美製飛彈襲俄境，莫斯科更新核威懾

周日（17日）到訪亞馬遜雨林步履踉蹌的拜登，在卸任倒數不到兩個月之際，「打倒昨日之我」地解禁烏克蘭使用美製遠程武器限制，以及批准在烏東地區部署殺傷性地雷。背後動機到底是為特朗普「挖坑」還是「開路」，如同夫人吉爾在投票日身穿鮮紅套裝前往票站一樣，盡顯撲朔迷離。

拜登在卸任倒數不到兩個月之際，解禁烏克蘭使用美製遠程武器ATACMS的限制。(AP)

就在烏軍周二（19日）當地時間凌晨，以美國提供的6枚ATACMS（遠程陸軍戰術導彈系統）襲擊俄羅斯布良斯克州後的數小時，普京簽署行政命令，批准更新後的《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》生效。

跟2020年版本最大的不同，是將「任何無核國家在有核國家的參與或支持下進行的侵略」，視為對俄羅斯的「聯合攻擊」。此外，新版還將俄羅斯或白俄羅斯面臨「常規武器（包括飛彈、無人機）的嚴重威脅」，列為可能誘發核打擊的條件。

大宗商品狂歡不再，賭盤押注機會微

俄烏這場代理人戰爭，在白宮、克里姆林宮過招之間面臨顯著升級風險，特朗普之子小特朗普就指摘民主黨，「軍工聯合體似乎想在我父親有機會創造和平和拯救生命之前，打響第三次世界大戰。」

不過，相比1000天前的戰火點燃首日，道指期貨、亞洲股市血流成河，布油、小麥、玉米期貨飆升，黃金續漲；面對最新「蘑菇雲」陰影，除了盧布錄13個月低點，油、金、股、匯幾乎波瀾不興，Polymarket上有關「2024年核武會引爆」的押注僅9%。

2021年6月日內瓦美俄峰會上，普京對拜登重申「核戰沒有贏家，也絕不能打」。(AP)

何解？早在2021年6月日內瓦美俄峰會上，普京就對拜登重申前蘇聯領袖戈爾巴喬夫和美國前總統里根的共識，「核戰沒有贏家，也絕不能打」；俄羅斯外長拉夫羅夫周二出席G20峰會再強調，俄羅斯一貫主張防止核戰。

胡塞、北韓、伊朗地緣利益關係微妙

更重要的是，ATACMS是可追溯至1991年「沙漠風暴」行動期間的老古董，採取單枚發射及最大射程僅300公里；此外，據《泰晤士報》披露，烏克蘭手中的ATACMS飛彈僅50枚左右，而五角大樓9月曾指，俄羅斯早已將90%的軍機轉移至ATACMS射程以外的軍事基地。換言之，基輔想在嚴冬來臨之際，借ATACMS實現任何戰略目標都幾是不可能的任務。

金正恩誓言「將建立以核武力量為支點的軍隊」，進展隨時視乎俄羅斯的支援 。(AP)

普京對西方的「核威懾」暫停留口頭，更需留意的是，其照搬西方的代理人戰爭劇本，在中東、亞洲製造不穩定的影響恐更深遠。

綽號「死亡商人」的俄羅斯軍火商Viktor Bout據報正積極撮合向胡塞武裝出售反艦飛彈或防空飛彈的交易；而北韓領袖金正恩上周五（15日）發表講話，誓言「將建立以核武力量為支點的軍隊，永無限期、永無止境、永不滿足」，此計劃會在多大程度得到俄羅斯的實際支援，顯然相當微妙。此外，俄羅斯已確認將很快跟伊朗簽署「全面戰略夥伴關係條約」，包括雙方在國防領域的密切合作。

撰文:金子安