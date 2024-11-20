聖誕禮物2024｜新推LEGO版聖誕紅、花圈砌出靚家居布置 Mercedes-Benz越野車模型超仔細！細路禮物Harry Potter、Marvel、超級瑪利歐系列 LEGO 有咩購物著數優惠？

LEGO 粉絲聖誕Must have！不得了，LEGO 新推兩款聖誕精選盒組LEGO® Icons 聖誕紅（10370）及LEGO® Icons 花圈（10340）真係好靚呀！喜歡車的朋友，一定要留意LEGO版Mercedes-Benz越野車模型，設計超仔細！準備四禮物都唔使煩，推介以下精選產品及購物著數優惠！

LEGO® Icons 聖誕紅（10370）再現了「Grande Italia」聖誕紅的精美細節，包含綠葉與 5 簇鮮豔的紅葉，搭配中央的黃色花序，為家中增添濃濃的節日氣氛。

LEGO® Icons 聖誕紅（10370）$429

LEGO® Icons 花圈（10340）專為大人設計，是一款捕捉了秋冬精髓的精美裝飾。玩家可以自由組合冷杉樹葉、柳橙片、肉桂、松果以及紅色、藍色與白色莓果，打造獨特的花圈設計並掛於牆面或桌面，讓居家空間充滿儀式感。兩款聖誕精選盒組好啱家中不適合種植、植物殺手的朋友，而且聖誕節完結又可以拆開留待下年再用！

LEGO® Icons 花圈（10340）$799

Mercedes-Benz越野車細節重現

正煩惱為小朋友準備甚麼聖誕？爸爸買LEGO送給子女都可以自肥，私心推介LEGO® Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line（42177），它是為成人設計的沉浸式模型，紀念這款越野車問世45週年。從可運作的轉向系統、加高懸吊系統到直列六缸活塞引擎都忠實再現經典的 G-Class細節，讓 Mercedes-Benz 粉絲探索變速箱、2個差速鎖，並打開車門欣賞精緻的內裝和配件，如可打開的尾門與引擎蓋。親子樂一齊砌LEGO，或是太太送給先生及小朋友的聖誕節二合為一。

LEGO® Technic Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line（42177）$1899

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