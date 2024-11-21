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21/11/2024

中証A500 ETF再談

#財金大勢
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　　2024年10月31日寫了篇文題「中証A500 ETF」，大半個月下來又再重刊，大家看有幾多增長（圖一、表一）？

 

 

　　文題十分中性：「中証A500ETF」，無叫大家買。投資先求知，中証A500指數是乜？中証A500ETF又係乜？

 

　　在阿爺執正A股的新「國九條」下，首隻寬基（即包括很多股票的）指數，中証A500指數，於2024年9月23日正式發布。這是被稱為中國版的標普500，指數定位於反映各行業最具代表性的上市公司證券，其成分股覆蓋A股市場56%的自由流通市值和64%的營收。

 

　　之前也有隻中証500，少了個A字，其成分股組成便不同。中証A500指數較偏重於「新經濟」，截至2024年8月27日，中証A500指數較滬深300指數：

 

顯著超配的行業為：

 

　　電力設備(+1.5%)、有色金屬(+1.35%)、醫藥生物(+1.34%)、國防軍工(+1.13%)。

 

顯著低配的行業為：

 

　　非銀金融(-4.4%)、銀行(-3.46%)、食品飲料(-1.85%)。

 

　　可見中証A500是側重阿爺的布局--

 

　　新能源、創新藥、商業航天、國產大飛機、低空經濟等新質生產力行業，減少布局於傳統舊經濟行業。發展下去，中証A500就難保沒有多隻如美股的「納指七雄」。有幾多雄？唔知，兩三年後再評。

 

　　中証A500的行業權重分布見圖二，前15大成分股見表二。中証A500指數自基日（2004年12月31日）以來表現見表三，中証A500指數成分股佔全部A股比例見圖三。

 

 

　　由於上証A500是阿爺有心要培育成中國的標普500，又由於阿爺日後要托住個市也是透過這些寬基ETF來做，故上証A500和滬深300的ETF，將是穿了黃馬褂的御前帶刀待衛，是阿爺今時的金融紅人，故不少國內外基金公司均爭相申請批文去設立中証A500指數的ETF。

 

　　10月19日拿到批文的首批中証A500場外基金中，多數宣布於25日啟動發行，這些基金公司包括：

 

　　南方基金、嘉實基金、景順長城基金、富國基金、國泰基金、華泰柏瑞基金、摩根資產管理、泰康基金、銀華基金、招商基金、華夏基金、天弘基金、博時基金、廣發基金、中歐基金、華安基金、萬家基金、易方達基金、大成基金、華商基金（夠未？）都會於：

 

　　10月25日集體開售，會陸續在11月7日至14日結束募集，每隻基金規模由20億人仔至80億人仔不等。以最低的20億人仔計，20隻基金共募資400億人仔，來買中証A500的成分股。

 

中証A500成分股易升難跌

 

　　這些基金買了股就會鎖起一段時間，如日後再有更多的中証A500指數ETF獲批成立，有關的成分股會被這些基金吸、吸、吸。市場貨源一旦少了，以至枯竭，有關股價，怕是易升難跌。

 

點投資好？

 

　　1. 認購中証A500指數ETF，一般去銀行可買到，時限無多，她們在11月7日至14日便結束募集。

 

　　2. 閣下想單挑，表演下閣下的慧眼揀股，則不妨在500隻成分股中買獨贏。不過筆者暫時未搵齊是哪500隻A股，要不，就在前15大成分股中揀心水。

 

　　是否買中証A500指數ETF，又或怎去買其成分股，自決。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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