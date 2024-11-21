《九龍城寨之圍城》第二階段展覽12月16日啟動！啟德AIRSIDE沉浸式體驗免費睇，新增加5大主題區！之前茶檔、理髮店、士多特色打卡位保留嗎？

無論大家去旅行，或是返香港，例必留意機場《九龍城寨之圍城》電影高度還原的電影美術場景，這個大受歡迎打卡熱點！雖然第一階段已圓滿結束，第二階段展覽將於12 月16 日開始，並由機場移師至電影故事的「主舞台」—九龍城，在位於舊啟德機場的 AIRSIDE 商場內展出！

香港旅遊發展局（旅發局）、香港機場管理局、文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方攜手合作，於香港國際機場舉辦「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展， 自10 月7 日開放後，吸引眾多市民旅客前往打卡，跟隨電影步伐探索香港。

第二階段展覽保留機場展覽的多個特色主題區，包括四子麻雀房、茶檔、理髮店、士多等。

第一階段已圓滿結束，而第二階段展覽將於12 月16 日開始，並由機場移師至電影故事的「主舞台」—九龍城，在位於舊啟德機場的 AIRSIDE 商場內展出。第二階段展覽升級為開放式設計，唔需要隔住個欄打卡影相，參觀人士遊走霓虹燈牌下九龍寨城，穿過天線縱橫交錯的陰暗後巷，漫遊電影中出現過的大小商鋪、檔口，近距離體驗寨城風情，有更佳互動體驗。

這次體驗除了保留機場展覽的多個特色主題區，包括四子麻雀房、茶檔、理髮店、士多等，更增設5 個新主題區域，讓入場人士有如親歷電影中的經典場面。

第二階段展覽保留機場展覽的多個特色主題區，包括四子麻雀房、茶檔、理髮店、士多等。

第二階段展覽保留機場展覽的多個特色主題區，包括四子麻雀房、茶檔、理髮店、士多等。

第二階段展覽保留機場展覽的多個特色主題區，包括四子麻雀房、茶檔、理髮店、士多等。

【INFO】

「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展

第二階段日期︰12月16日起

地點︰九龍城啟德AIRSIDE商場



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