  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

21/11/2024

天氣預報︱東北季候風抵港下周市區氣溫最低14度、新界跌至11度！極乾燥濕度35% 今個周末雨勢持續嗎？即睇香港9天天氣預報

#打工仔 #季侯風 #寒冷 #Pantry熱話 #乾燥 #天文台 #天氣預報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港天文台

　　呢幾日明顯又濕又涷，市區氣溫低至17 度，大家都唔願起身返工返學，好消息係今個星期六及日漸轉明朗，本週後期日間氣溫稍為回升。不過，天文台預料另一股東北季候風會在下週初抵達華南，廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼，下星期市區最低氣溫14度，新界地區更跌至11度，大家都要準備好換季添加厚衣物！

 

本週後期日間氣溫稍為回升

 

　　天文台指香港受東北季候風影響，今明兩日廣東早晚天氣稍涼。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋該區。今日大致多雲，初時有一兩陣雨。早上天氣清涼，下午部分時間天色明朗。吹和緩北至東北風，離岸風勢清勁。明日（11月22日）氣溫介乎19至23度，早上稍涼，短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。

 

 

　　好消息是，隨著覆蓋華南沿岸的廣闊雲雨帶轉薄，該區天色漸轉明朗，本週後期日間氣溫稍為回升，11月23日至11月26日（星期五至二）氣溫約20至24度，但一股偏東氣流會在週末及下週初影響廣東沿岸，週末至下週初風勢頗大，有一兩陣雨。

 

 

下星期四市區跌至14度

 

　　不過，天氣變幻莫測，大家勿掉以輕心，因為天文台預料另一股東北季候風會在下週初抵達華南，下週中期廣東沿岸氣溫顯著下降，早晚天氣清涼。11月27日（星期三）氣溫跌至15度，氣溫顯著下降及較，初時大致多雲及有一兩陣雨。下午部分時間有陽光及乾燥！

 

11月28日本港分區氣溫預報

 

　　值得留意，11月28日（星期四）天文台預告市區14度，新界如大埔最低12度，吹北至東北風4至5級，部分時間有陽光，天氣乾燥，濕度最低35 %，早晚清涼，認真要做好禦寒準備，handcream及厚外套出動！

 

下星期五新界跌至11度

 

11月29日本港分區氣溫預報

 

　　11月29日預期大致天晴早晚清涼，新界如大埔氣溫將跌至11度，打鼓嶺、錦田最低12度，市區亦不見得溫暖最低只有14度。天氣相當乾燥相對濕度40%。大家要留意天氣報告，小心寒冷天氣！

 

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #季侯風 #寒冷 #Pantry熱話 #乾燥 #天文台 #天氣預報
更多職場文章

版主留言

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk