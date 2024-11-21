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21/11/2024

$5搭香港摩天輪！3場免費康體課堂︰普拉提、拉丁舞、巴西戰舞即日起接受報名！未來五年摩天輪票價維持每程$20

#本地遊 #中環 #周末好去處 #著數優惠 #免費玩 #香港摩天輪
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Text: Eunice Chow Photo: TECL

　　香港摩天輪營運商TECL將於12月29日（日）推出香港摩天輪5港元優惠門票，當日所有門票收益將捐贈予 Love 21基金會，支援唐氏綜合症和自閉症人士令他們得到充分發揮其潛力的機會。當日，AIA Vitality健康公園將舉辦3場大型康體課堂，每節課堂可供200人參加，全部免費，即日起接受報名！

 

 

．12月29日 2PM

 

　　Amber Tang 鄧卓殷帶領進行墊上普拉提，教大家增強核心肌肉、改善姿勢並伸展身體不同部位。

 

．12月29日3pm

 

　　由香港卡普耶拉學校主辦，一家大小學習合家歡卡普耶拉︰巴西戰舞（Capoeira）一些基本卡普耶拉動作後，即可隨著節拍舞動。

 

 

．12月29日4pm

 

　　與Pomato小薯茄程人富和麗英一起參加情侶拉丁舞蹈班，麗英更會以特別音樂表演揭開序幕。

 

 

　　順帶一提，香港摩天輪營運商TECL聯同冠名贊助商友邦保險公佈該海濱標誌景點未來五年的發展大計。新營運期由2024年11月1日開始，為期五年，摩天輪未來五年的票價將維持在每程$20。

 

香港摩天輪$5門票優惠及大型免費康樂課堂

日期：12月29日

時間：查詢課堂時間、詳情及報名預約，請瀏覽有關網頁

名額有限，先到先得。

 

  ﹝更多注目展覽﹞

 

 

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