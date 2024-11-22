  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

22/11/2024

A股中的老鼠屎

#財金大勢 #A股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　股票市場上常有些為謀一己私利的大股東，經常使計，魚肉小股資者。這些使人厭惡的大股東為數不多，但就成為壞大事的老鼠屎，知者必然避買這些股票，費事與其嘥腦汁。

 

　　港股六十年代股市中的會德豐，就是被馬登家族玩殘，到被包玉剛收購後，才見出股樣。

 

　　A股近日亦有唔話得乜股，突然發善心響應阿爺號召，發高息，但大股東旋即在高位減貨，中證監對這些股，要否處以刑責？

 

　　跟著有藍月亮(06993)，被人戲稱為「難」月亮，原因是創始人潘東夫婦在公司業績變差後一直在減持。

 

　　2008年時，高瓴資本創始人張磊敏銳地捕捉到中國居民消費升級的趨勢，將目光投向了日化行業。他找到了藍月亮另一創始人羅秋平，建議其放棄傳統的洗衣粉、洗衣皂，轉而研發洗衣液，以此與寶潔等國際巨頭展開差異化競爭。

 

　　張磊的建議並非紙上談兵，高瓴資本隨後兩次注資藍月亮，共計約3億元人民幣，獲得了10%的股權。這筆投資在藍月亮上市前就獲得了豐厚的回報，2020年藍月亮突擊分紅，高瓴資本就收回了此前約三分之二的投入。

 

　　上市後的藍月亮，似乎陷入了營銷驅動的怪圈。數據顯示，2017年至2019年，藍月亮的線下分銷商收入佔比從54.4%下降至38.7%。2020年至2023年，藍月亮的線上銷售渠道貢獻收入佔比分別為53.9%、50.1%、47.3%及52.0%。到了今年上半年，藍月亮的銷售及分銷開支逐年攀升，2024年中期更是同比增長了107.9%，高達22.01億元，佔中期營收的七成。其中，推廣開支高達10.95億元，同比增長311.65%，廣告開支也同比增長133%。如此高昂的營銷成本，無疑擠壓了藍月亮的利潤空間，使其陷入增收不增利的怪圈。

 

　　2024年中期，藍月亮大幅虧損超6億元，是前三年中期虧損總和的兩倍。如此巨額的營銷投入，不禁讓人質疑其增長模式的可持續性。

 

　　與此同時，盜版藍月亮產品氾濫，嚴重侵蝕了其高端品牌形象。消費者真假難辨，進一步削弱了藍月亮的品牌價值和市場競爭力。這表明藍月亮在品牌保護和知識產權管理方面也存在不足。

 

　　藍月亮需要加大對產品研發的投入，不斷推出具有創新性和差異化的產品，才能提升品牌價值，增強市場競爭力，並有效打擊盜版產品。

 

　　創始人夫婦近年來在資本市場上的大肆套現行為，也引發了外界對其未來發展方向的擔憂。

 

　　自2020年上市以來，藍月亮創始人潘東、羅秋平夫婦通過高額分紅累計套現18.5億元。尤其在2023年，藍月亮擬派末期股息約3.34億元，幾乎將全年淨利潤悉數用於分紅，甚至還需要動用存量資產來填補空缺。這種「分紅大於利潤」的現象，進一步加劇了市場對其長期發展前景的擔憂，也進一步加劇了資本市場對其信心不足。

 

　　藍月亮的股價也經歷了斷崖式下跌。自2021年年初創下18.725元/股的盤中股價後，如今截至11月15日收盤，藍月亮的股價僅有3.76元/股，下跌79.9%，市值更是從1,122億元縮水至220.45億元。

 

國九條：盈利企業要分紅

 

　　讀者可以透過這個好股變差股的過程，留意其他股票的發展，不再受害。

 

　　值得留意的是，證監的「國九條」要求有賺錢的股票要「補課」分紅，只要這股票不要這頭分紅，那邊吸水，則這些股票仍是有可留意之處。

 

　　「國九條」新政對企業分紅行為產生了顯著的震懾效應。數據顯示，有38家上市超過七年的企業，在2018至2022年度均未進行現金分紅，但在2023年度卻選擇了分紅。這些企業雖可能因經營不善、部分年份虧損等原因未進行分紅，但其中不乏在盈利狀態下也未進行現金分紅的案例，這一現象值得深入分析。

 

　　具體來看，2018至2022年度均實現盈利但未分紅的企業中，包括撫順特鋼(滬:600399)、通策醫療(滬:600763)、京糧控股(深:000505)等8家。這些企業分別屬於鋼鐵、醫藥生物、農林牧漁等行業，且在其所屬行業內均有一定的市場地位。

 

　　以撫順特鋼為例，作為鋼鐵行業的代表性企業，其2018年至2022年間累計歸母淨利潤達到44.41億元，盡管其間盈利有所波動，但整體上保持了穩步盈利的態勢。然而，盡管其盈利表現在同行業中處於中上水平，撫順特鋼卻並未進行現金分紅。

 

　　但這次鐵公雞也要被拔毛了，少些鐵公雞，少些老鼠屎，A股才有望好，望掌權的證監要大大發功了。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》 消費能獲取快樂？買不起，不如花光錢錢$$？「習得性無助」有何影響？一起看看正確理財觀念。► 即睇

我要回應
更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #A股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk