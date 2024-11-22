告別十幾年國泰航空鑽石卡！陳秋霞Facebook發帖：「最懷念是港龍」 掀起網民熱烈討論

女星陳秋霞雖然息影了幾十年，但仍然活躍於社交平台，Facebook有超過3萬followers！在最新的一個post，她提到「如無意外，維持了十幾年的國泰航空鑽石會員將會在2024年底落幕。」隨即引來大量網民留言討論！

「覺得如釋重負，以後可以有更多選擇」

不少人都喜歡儲航空公司的里數換機票，商務客及經常飛的人就會「追」會藉級別，國泰航空的話，最基本是綠卡，然後是銀卡、金卡，最高級別是鑽石卡，能擁有鑽石卡，絕對是身份的象徵！陳秋霞原來都是國泰的fans，做了「鑽石會員」十幾年，不過最近她於Facebook表示將要告別她喜歡的first class lounge：

「如無意外，維持了十幾年的國泰航空鑽石會員將會在2024年底落幕。這一年來出國旅行比以前減少，只能跟我喜歡的first class lounge告別了

昨天回程時進去，可能就是短期內的最後一次了。開開心心地享用我最愛的雲吞麵和精美糕點欣然接受吧！反而覺得如釋重負，以後可以有更多選擇，旅遊壓力沒有了，輕鬆自在」

陳秋霞在喜歡的國泰first class lounge，「開開心心地享用我最愛的雲吞麵和精美糕點」！（圖片來源：Facebook＠Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞：最懷念是港龍，它陪伴我度過快樂的歲月

貼文一出，即引來不少網民留言討論，更有接近4千個like！陳秋霞亦留言：「明年一月開始準備要試其他航線。其實最懷念是港龍，它陪伴我度過快樂的歲月。」

其中一個網民留言指國泰應該近年改了會藉的計分方法，「不太可能飛到可以再續返自己本來個級...除非係keep住每個月飛一兩次Long Haul，或每個禮拜都飛轉Regional... 所以我放棄了renew的期望！跟你說的，我也沒包袱了，可以去嘗試其他新的航空公司吧！」陳秋霞回覆：「計分是有點復雜，很難maintain。尤其現在家里（裏）多了孫兒，要去那裏都思前想後。不像以前話行就行！」

陳秋霞：以後我少去lounge，多逛免稅店，支持香港經濟

另有網民指：「渣打張premium lounge亦沒有了！其實近幾年入面質數已變差，簡直沒甚麼可食，人又多，像乞食般等位！」陳秋霞回覆：「以後我少去lounge，多逛免稅店，支持香港經濟！」有另一個網民留言：「如果妳將來還要再飛，我會建議你儲JAL，可以有機會終生Oneworld之餘，也可以發掘一吓（下）日本都府県（縣）的美景。日航的Lounge在成田和羽田也很不錯呢！」不過陳秋霞回覆：「不過我從KL（吉隆坡）出發，日航班次不多！」

陳秋霞表示「以後我少去lounge，多逛免稅店，支持香港經濟！」（圖片來源：Facebook＠Chelsia Chan 陳秋霞）

部分網民留言。（圖片來源：Facebook＠Chelsia Chan 陳秋霞）