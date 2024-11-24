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24/11/2024

歐洲經濟堪憂，歐元急挫

#陶冬天下 #歐洲經濟 #財金大勢 #美國 #聯儲局 #特朗普 #歐元區 #德國 #歐洲央行 #減息
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　俄烏戰爭升級，也阻擋不住美股上漲的勢頭，美股繼續走出創紀錄的行情，並引領世界股市，歐洲股市落後。美國多位聯儲局高官傳遞出審慎減息的信息，市場對美國利率走向抱觀望態度。日本央行繼續帶市場遊花園，沒有給出何時加息的明確說法。英國和加拿大通脹高過預期，交易員下調兩國的減息押注。歐洲經濟數據疲弱和德法政局不穩定，減息50點的可能性增加，歐元跌到了兩年來最低的水平。

 

　　美股一騎絕塵，屢創歷史新高。全球資產配置角度上，聽到TINA（There Is No Alternative，沒有其他選擇）的頻率愈來愈高。美國經濟仍在在回落，但是看上去基本上是軟著陸的架勢，而其他主要經濟體無一例外陷入「低溫經濟」的困境。美國大型科技公司的估值偏高，不過多數盈利增長保持強勁。特朗普組閣了一批建制外的狂熱人士，相信特朗普2.0的政策推出會比1.0版更迅速有力。

 

　　展望明年美國經濟，筆者相信消費零售會展現非常的韌性，為軟著陸提供支持。就業市場出現調整，但是實質收入維持正增長。新政府遣返非法移民，是就業市場最大的不確定性，筆者估計政策動作會比較迅速，以顯示政府決心，並回應民意。如果這樣，低端勞工市場恐怕再次出現供不應求現象，帶動低端工資重新攀升。

 

　　漲工資再起，可能觸動工資和服務價格的連環上升。加徵進口關稅，預計也給30至40點的CPI通脹壓力。美國物價可能已經見底，但是這未必是上一輪惡性通脹的重演，更可能令通貨膨脹在2.5%至3.0%區間徘徊，使得達成聯儲局物價目標變得遙遙無期。FOMC在最近的會議紀要中，刪除「更有信心通脹回落至政策目標」字眼，估計與此直接相關。

 

　　如此的通脹環境，令筆者修改對聯儲局減息路徑圖和終極利率水平的判斷。之前筆者預測12月減息25點，明年減息4至5次，每次25點；現在預測12月減息25點，明年上半年暫停減息，下半年減息兩次，每次25點。終極政策利率水平，原本設在2.5厘至2.75厘，現在設在3.5厘至3.75厘。12月FOMC會議仍可能減息，不過最需要關注的是前瞻性指引和鮑威爾的語境。

 

　　預計新政府的財政政策在明年第二、三季度全部浮出水面。光靠延續之前推出的TCJA(Tax Cut and Jobs Act)，財政刺激沒有增量入場，對經濟影響不大。筆者預期新的逆周期措施會被提出來，削減企業所得稅和豁免小費等收入的個人所得稅應該已在計劃中，政府也可能對資本開支部分實施免稅。新政府財政政策預計帶來10至20點通脹壓力，不過它不會熱衷於行業補貼。

 

　　在這個時點，特朗普2.0政府只有政策意向，沒有細節和側重點，也無從區分選舉語言和實際執行，所以預測偏差風險遠高於正常情況下的預測風險，而且是雙向的風險。其經濟政策集中在財政、關稅、移民和監管四大範疇，詳細的拼圖需要等新政府就位後才能慢慢變得清晰。

 

歐元兌美元是近來最疲弱的匯率之一 (AP)

 

　　歐元區PMI指數在10月出人意料地跌入榮枯線之下，48.1這個水平是疫情危機以來最差的，遠遠弱過預期。無獨有偶，歐洲央行最近警告，歐元區可能面臨又一次債務危機。在年度金融穩定評估中，歐洲央行指向高企的國家債務、增大的財政赤字、乏力的經濟增長和部分國家選舉導致的政治不確定性。而且，特朗普捲土重來，意味著美歐貿易戰風險升溫。

 

　　其實，意大利、西班牙等國的債務GDP比率，遠遠低過2013年債務危機時候的水平，融資成本和金融環境也大不一樣了。央行作為最後借貸人，想說的是，歐洲的經濟基本面並沒有在危機後得到實質性的進一步改善，法國等國的負債水平還大幅上漲。生產率低下、消費低迷、財赤永久化、政局不穩定，對於央行政策缺乏靈活性的貨幣聯盟來說，的確是巨大的挑戰。

 

　　和十餘年前最大的不同，是歐洲經濟火車頭德國經濟的沒落，她在2021年後就沒有見到像樣的增長。在過去3年，德國經濟的三大王牌產業——汽車、化工和精密機械，不約而同進入萎縮，扣除建築後的工業生產，現在比2017年少了16%。企業投資在過去20個季度裏有12個呈負增長，海外投資止步。

 

　　德國缺席了美國主導的AI革命，中國的產業升級也動了德國的乳酪，俄烏衝突還傷了重化工業的根，朔爾茲政府在經濟治理上乏善可陳。高能源價格、高企業稅負和高勞工成本，令經濟轉型舉步維艱。經濟不景氣，使得消費者不敢消費，投資者不願投資，德國的儲蓄率超過11%，是美國儲蓄率的一倍。德國正在經歷戰後最嚴重的結構性衰退，曾經傲視天下的德國模式崩塌了。

 

　　德國是歐元區最大的增長引擎和財政補貼者，她三分之二的進口訂單是發往其他歐洲國家的。德國近來被歐洲媒體戲稱為「歐洲病夫」，不過德國倒下來，對歐洲整體經濟將是災難性的。當然，南歐服務業經濟的情況好過北歐工業經濟，明年歐洲的亮點繼續是服務出口、旅遊業，所以歐洲整體是增長乏力，而非坍塌。

 

　　歐洲主要還是依賴銀行信貸，所以信貸管道暢通、借貸成本下降對經濟的影響比美國的更大。在通貨膨脹達到政策目標的情況下，預計歐洲央行不再尋求與聯儲局同步減息，歐洲的降息頻率會更快，市場開始揣測下次歐洲央行開會減息50點的可能性。這讓歐元有更大的貶值空間，歐元兌美元是近來最疲弱的匯率之一。

 

　　本周焦點是聯儲局11月會議的會議紀要，一窺決策者對未來利率政策走勢的想法，不過特朗普當選使得這個文件的指導意義減弱。另外是美國10月PCE，預計反彈至按年升2.8%，印證我們關於美國通脹可能見底、聯儲局或許暫停減息的猜測。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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