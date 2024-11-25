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25/11/2024

抖音、拼多多的邏輯 今年天貓仍是雙11最大贏家

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　作家韓寒曾經有句名言說，世界上有兩種邏輯，一種是邏輯，一種是中國邏輯。中國電子商務的現況，嚴格來說同樣有兩種邏輯，一種是阿里巴巴的邏輯另一種是拼多多和抖音的邏輯。

 

　　自2009年阿里巴巴首次將每年11月11日定為購物促銷日後已過了15年。但從整體市場長遠發展來講，一家獨大是永不會永遠持續的，現時對比一切B2C的網站，阿里巴巴的優勢在於是先行者，但可以做嘅事已經非常有限。

 

 

　　如果今日有一間公司要和阿里巴巴決戰生死，有沒有機會？當然有，但是要具備兩個前提。第一，需要巨額的資金；第二，需要一個已經有擁有巨大流量的互聯網品牌企業。例如：抖音、拼多多。

 

　　2024年天貓仍是雙11最大贏家，京東、拼多多位居第二、第三名。

 

 

　　中國民間消費疲軟。中國的消費品零售總額在今年前三季年增僅3.3%，僅為去年同期7.2%的一半不到。這種效應，背後因素為房價下跌導致的消費緊縮，以及青年就業不易。

 

　　雙11期間，整體銷售環境是良性的，大部份賣家都仲可以賺錢；抖音、拼多多年增為18.8%、15.8%。但要注意的是，今年的統計期間比2023年加長了10天。

 

 

　　電子商務近年發展迅速，觸動了許多傳統企業的神經，不少實體零售和品牌企業紛紛落場參賽，希望不要被這股大浪潮超越，但我們看到的是傳統企業做電商的成功率，低到不能想像。

 

　　無錯，天貓淘寶、無錯是大佬，環境不太好，大家搏命在賺小錢，更多都在蝕錢。

 

　　電子商務和傳統零售兩個基DNA相同的行業，命運也有著天淵之別，前者講究表面風光，後者講究實際。

 

　　抖音、拼多多的邏輯，對品牌、管道、營銷、有自己一套比較固有的觀念，很難要求他們換腦袋。

 

　　抖音、拼多多習慣用互聯網企業的慣性思維，先燒錢攞用戶，不計成本做營銷推廣，先投放，為了捉住用戶。

 

　　十幾年過去，電商基本是風險投資的資金大批湧入，一路燒錢落去，但這個行業除咗淘寶天貓以及極個別例子，行業還是持續性虧損。

 

　　電商人士說花錢是做Scale，其實任何一個產業靠規模成就的，數量少之又少，絕大多數零售公司的立足點，並不僅僅在於規模大小，而在於有沒有殺手鐧留住顧客，從細節產生利潤，更何況百分之99的電商企業遠遠得不到可以左右市場的規模臨界點。

 

　　至此，2024年可以說是中國雙11繳出疫後最佳的一年。但不可否認是，與疫前2020年之前的高成長率相比，目前的確猶如碰上隱形天花板。

 

 

　　一片數據歌舞昇平背後，也有滿倉庫的退貨潮黑暗面。目前雙11退貨率約達40%，事實上，中國電商的高退貨率已成常態。電商平台的退貨率從2021年的24%上升至24年上半年的35%，更一度高達60%。

 

 

　　請不要忘記花錢的前提是賺錢。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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