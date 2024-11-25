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25/11/2024

WhatsApp 2大新功能：語音訊息轉錄文字、訊息草稿

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Text: Katty Wu

　　身邊有無朋友或家人好喜歡在WhatsApp用錄音傳訊息？有時口訊過多，都幾麻煩，特別是那些幾分鐘的錄音！救星來了！WhatsApp剛剛宣佈推出新功能，就是將語音訊息轉錄成文字，以後就算在辦公室內或會議中不方便聽口訊，都可以即時睇到，不怕錯過重要訊息，又不用常常拿出耳機來聽。

 

新功能1：語音訊息轉錄文字

 

　　雖然，語音訊息好方便又有溫度，但有時候，你可能身處嘈吵的地方、場合不適宜，或是因為收到的語音訊息太長，而無法或不方便去聽。而WhatsApp這個「語音訊息轉錄文字」的新功能，就可以幫你解決這個問題。WhatsApp亦表示「轉錄文字是在你的裝置上產生，因此就連 WhatsApp 在內的第三方，都無法聽到或讀取你的個人訊息」。

 

WhatsApp將於未來幾星期陸續推出「語音訊息轉錄文字」新功能。

 

　　要開始使用這個新功能，前往「設定」，再揀「對話」內的「語音訊息轉錄文字」，就可以開啟或關閉轉錄文字功能，並選擇轉錄文字的語言。然後收到想轉錄成文字的語音訊息時，只需長按訊息，並點按「轉錄為文字」就可以。

 

　　轉錄文字功能將會於未來幾星期陸續推出，如果你暫時開WhatsApp「設定」時仍未見到「語音訊息轉錄文字」，請耐心等候！另外，初期轉錄文字功能僅限於特定幾種語言，Android目前支援的語言只得英文、葡萄牙文、西班牙文和俄文！

 

　　iPhone支援的語言取決於用戶的作業系統，iOS 16及更高版本支援英文、西班牙文、法文、日文、韓文、中文等。iOS 17及更高版本支援以下額外語言：泰文和荷蘭文等。

 

WeChat其實一早已經有「語音訊息轉錄文字」功能。

 

新功能2：訊息草稿

 

　　WhatsApp另一個全新功能，是「訊息草稿」，未完成的訊息會有「草稿」標示，並會置頂，提醒你有未完成或未送出的訊息。

 

WhatsApp「訊息草稿」新功能，可以讓用戶輕鬆搜尋未完成的訊息。

 

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