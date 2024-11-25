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25/11/2024

29歲鍾雪瑩《破．地獄》做黃子華助手 台灣勇奪金馬影后 打低前輩級演員得獎 《鬼才出道》奪5獎成大贏家

#看我今天怎麼說 #金馬獎 #鍾雪瑩 #最佳女主角 #影視娛樂 #破地獄 #黃子華 #朱栢康 #許冠文 #衛詩雅 #岑珈琪 #香港電影 #票房
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Text: wong lin lin

　　黃子華憑電影《破．地獄》突破不少香港票房紀錄，在戲中，飾演他助手的鍾雪瑩亦有好消息，年僅29歲的她，憑電影《看我今天怎麼說》，在台灣第61屆金馬獎上奪得「最佳女主角」殊榮，競爭對手全是前輩級演員：吳君如、張艾嘉、區嘉敏和夏于喬。 至於由陳柏霖、張榕容主演的恐怖喜劇《鬼才之道》成大贏家奪5獎項。

 

 

　　29歲的鍾雪瑩在電影《看我今天怎麼說》中飾演聽障人士，她得影后時，於頒獎台上以手語表達感謝各位支持。她得獎後立即講出感言，多謝台前幕後所有人：「好開心攞到呢個獎，上台嘅時間好驚阻到播放時間，所以無辦法逐一多謝大家，我會將獎座放在床頭，成為我的好朋友。」而在慶功宴上，更獲得李安與金馬獎執行委員會主席李屏賓出席，十分威水。

 

 

　　曾經在金馬獎兩度被提名的鍾雪瑩，還在中學時，曾參加亞洲電視歌唱比賽節目《亞洲星光大道3》，大學畢業後入商業電台叱咤903做DJ。2020年首次主演電影《殺出個黃昏》，憑此電影獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。在2023年，憑電影《填詞L》入圍角逐第60屆金馬獎最佳女主角。

 

　　鍾雪瑩加入電影圈後，成為業界內的新寵，參加過不少大片演出：《狂舞派3》、《媽媽的神奇小子》、《梅艷芳》、《正義迴廊》和《破．地獄》等演出。今次演出的得獎電影《看我今天怎麼說》，由黃修平導演，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊主演。故事關於聾人青年的生活以及融入社會的經歷。而這部戲在第61屆金馬獎獲3項獎項提名，最終由鍾雪瑩獲得金馬獎最佳女主角獎。

 

至於金馬獎的得獎電影中，《鬼才出道》成為5獎大贏家，其他金馬獎得獎名單：

 

最佳女主角：

鍾雪瑩《看我今天怎麼說》

 

 

最佳男主角：

張志勇《漂亮朋友》

 

 

最佳男配角：

施名帥《角頭─大橋頭》

 

最佳女配角：

楊貴媚《小雁與吳愛麗》

 

最佳劇情片：

《一部未完成的電影》

 

最佳導演：

婁燁《一部未完成的電影》

 

最佳紀錄片：

《由島至島》

 

終身成就獎：

林文錦、鄭佩佩

 

最佳劇情短片：

《A面：我的一天》

 

最佳新演員：

鄭又菲《BIG 816》

 

最佳新導演：

尹又巧《白衣蒼狗》

 

最佳原創電影歌曲：

《鬼才出道》

 

 

最佳攝影：

王維華《漂亮朋友》

 

最佳動作設計：

黃泰維

《鬼才之道》

 

最佳美術設計：

王誌成、梁碩麟《鬼才之道》

 

最佳視覺效果：

郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》

 

最佳造型設計：

施筱柔《鬼才之道》

 

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