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25/11/2024

基建債券 | 基建債券明開售保底息3.5厘，專家建議抽幾多手? 一文看清認購優惠！

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　　政府公布發行基礎建設零售債券，目標發行額200億元，可酌情將發行額提高至最多250億元，保證息率不少於3.5厘，低於上次銀債的4厘。最高發行金額亦比上次銀債最終發行的550億元低。

 

　　基礎建設零售債券的認購期由明日（26日）早上9時開始，至12月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。基礎建設零售債券將於12月17日發行，並於12月18日在聯交所上市，並可在二手市場進行買賣。

 

張智威:是次息率不太吸引，料認購人數約20萬人

 

　　信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，是次基礎建設零售債券保證息率為3.5厘，較早前政府所發的銀債「比下去」，而現時銀行定期及證券行現金寶的相關息率亦相差不遠，認為是次基礎建設零售債券的息率不太吸引，但若投資者預期美國減息周期持續，也能藉此來鎖定相關回報，預期是次基礎建設零售債券的認購人數約20萬人，料每人中簽手數為15手。

 

周國昌倡抽15至20手，料認購人數較綠債多

 

　　聯席安排行中銀香港個金產品總經理周國昌表示，他相信今次債券發行將受到市場歡迎，因市場預期未來1至3年將會緩慢減息，購入債券可鎖定未來3年回報。現時銀行定存息率亦回落至約3厘水平，因此基建債3.5厘息率屬於吸引，建議投資者若資金較多，可認購15至20手（每手1萬元）。

 

　　他又指，政府已累積多年發債經驗，相關債券已被市民熟悉，過往亦見不少客戶再次認購政府債券，亦相信能夠吸引更多新客戶，預計今批債券認購人數或多過去年底綠債發行的30萬人。他又預計，今次線上申請比例達八成。

 

黃子卓:料未來短債受歡迎

 

　　滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓表示，美國聯儲局於9月及早前減息合共75基點，今次基建債券較早前銀債保底息率減50基點亦屬合理，他並預期未來短債會受歡迎。估計2025年短債是其中一項表現最好的資產。

 

銀行推豁免手續費優惠，恒生有大抽獎

 

（一）滙豐表示，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共八項收費，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

 

（二）渣打香港公布，將為客戶提供多項基礎建設零售債券收費豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

 

（三）中銀香港(02388)表示，將豁免投資者認購及持有基礎建設零售債券的所有相關費用。　

 

（四）恒生銀行(00011)公布，提供全方位線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括認購手續費，託管服務費，代收利息費，到期贖回手續費，以「場外交易」形式賣出債券手續費債券轉入費，債券轉入費（非經中央結算系統），債券轉出費(非經中央結算系統)以及透過香港聯交所買入「基礎建設零售債券」的買入證券存入費。

 

　　恒生客戶經網上途徑（包括恒生Mobile App或e-Banking）成功申請及獲分配首次公開發售之債券，包括基礎建設零售債券即可同步自動參加兩項大抽獎，包括:恒生Digital Banking「神部署一蚊Day大抽獎」，有機會贏取高達1萬港元的Apple Store電子禮券；以及網上認購債券大抽獎，有機會贏取5000港元的Klook禮品卡。

 

（五）中信銀行（國際）推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

 

（六）招商永隆銀行提供「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、利息代收費、轉倉費、首兩星期經場外交易市場沽出基礎建設零售債券之債券交易費、到期贖回費、以及豁免首兩星期經港交所沽出之交易佣金。

 

（七）大新銀行宣布，推出手續費「9免」優惠，包括豁免認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費(經債券戶口)、二手賣出手續費（經債券戶口）、轉出費(轉出至其他銀行)及轉倉費（轉倉至該行之證券戶口）。

 

券商推認購優惠

 

（一）耀才證券表示，為所有新舊客戶提供13免優惠，包括全數利息、按金、認購手續費、買賣佣金、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費及代收股息手續費全免。

 

（二）致富證券表示，提供「十一免」優惠，包括免去現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展利息（提供1到10手九成孖展認購，額滿即止）、孖展按金（提供1至10手十成免息孖展認購，適用於新客戶）、存入費、代收股息費、平台費、存倉費、託管費、到期贖回費及不動戶費。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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